Directo | La mujer de Santos Cerdán y el fundador de Forestalia comparecen en la comisión del caso Koldo

El presidente ejecutivo y fundador de Forestalia, Fernando Samper Rivas, que fue detenido por la Guardia Civil hace un mes en la Operación Perserte, junto a otras cinco personas, y la esposa del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, Francisca Muñoz Cano, están citados este lunes para declarar en una nueva sesión de la comisión del caso Koldo en el Senado.

Samper ha comenzado a declarar primero, a las 11:00 horas, y por la tarde, a las 16:00 está prevista la comparecencia de Muñoz Cano. La investigación de la Operación Perserte se centra en los presuntos delitos de prevaricación ambiental, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. La causa tiene su origen en la posible manipulación de Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), necesarias para la tramitación de proyectos de parques eólicos y fotovoltaicos, y apunta a irregularidades y el posible cobro de comisiones.

Ambas comparecencias coinciden con la víspera del inicio en el Tribunal Supremo del juicio por el denominado caso Mascarillas, relacionado con las presuntas irregularidades en contratación de material sanitario durante la pandemia. Concretamente, juzgará al exministro José Luis Ábalos, el exasesor ministerial Koldo García y el empresario Víctor de Aldama.