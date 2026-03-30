El PP impulsará en el Senado una comisión de investigación sobre la gestión de RTVE

El PP ha anunciado este lunes la creación de una comisión de investigación en el Senado sobre la gestión informativa, financiera y patrimonial de Radio Televisión Española (RTVE). "Cuando una institución pública pierde su credibilidad, la neutralidad y se percibe como un instrumento del poder, estamos ante un problema serio de calidad democrática", ha dicho la portavoz de los populares en la Cámara Alta, Alicia García, que ha defendido que el objetivo de esta comisión será "devolver a RTVE su papel como servicio público". Se trata de la séptima comisión de investigación propiciada por los populares en el Senado en lo que va de legislatura.

En una comparecencia ante medios de comunicación, García ha criticado que "RTVE ha dejado de ser la televisión de todos para ser Telepedro", y ha señalado que bajo los gobiernos de Pedro Sánchez, el ente muestra "sectarismo, radicalidad y pérdidas millonarias". Pero, según los datos de la corporación, las cuentas anuales de RTVE, ya formuladas por el consejo de administración, reflejan un superávit en este ejercicio de más de 55 millones, frente a los casi 13 millones de pérdidas de 2024. Según las cifras de la corporación, RTVE ha costado al contribuyente 37 millones de euros menos.

En un momento en que los índices de audiencia de TVE crecen a niveles máximos en más de una década, (La 1 cerró 2025 con una cuota de pantalla del 11%, su mejor share en 13 años), la portavoz popular, ha afirmado que "la calidad ha sido sustituida por sumisión": "Es propaganda sanchista pagada con el dinero de todos los españoles", ha incidido García.

El PP cuenta con mayoría absoluta en el Senado, lo cual le permite aprobar la creación de comisiones de investigación. La de RTVE será la séptima de la legislatura, tras las abiertas por el caso Koldo, el CIS, la dana, el apagón eléctrico, la SEPI y la seguridad ferroviaria.

García: "Han convertido RTVE en una máquina de control" García ha acusado al Ejecutivo de convertir RTVE "en una máquina de control" y considera que, "bajo el disfraz del infoentretenimiento, la dirección esquiva la ley y externaliza contenidos informativos". En su opinión, "la ausencia total de gestión profesional, la imposición de una línea informativa parcial, sectaria, tiene grandes perjudicados: los trabajadores de RTVE", a quienes sin embargo García había calificado previamente como "excelentes profesionales, imparciales y rigurosos e independientes; los corresponsables parlamentarios son un claro ejemplo de ello". A pesar de ello, la portavoz del PP en la Cámara ha acusado al Gobierno de haber "sacrificado la independencia periodística para favorecer a la Moncloa". Y ha señalado al presidente de la Corporación como "responsable de la ocultación y la minimización de la información acerca de las muchas causas de corrupción que llegan hasta el cuello del presidente del Gobierno". A pesar de que las Cortes Generales ya cuentan con una Comisión Mixta de Control de RTVE, desde el PP creen que "cuando una institución pública pierde su credibilidad, la neutralidad y se percibe como un instrumento del poder estamos ante un problema serio de calidad democrática". Por eso, insiste, "hay indicios suficientes para abrir esta comisión de investigación", con el objetivo de "devolver a RTVE su papel como servicio público". A pesar de ello, los pasados meses de enero y febrero La 1 ha experimentado el mayor crecimiento en 14 años y La2, en 16 años.

El PP critica la situación financiera del ente público Entre otras cuestiones, el PP quiere dilucidar la situación financiera de RTVE, que, según Alicia García, se encuentra "al borde de la quiebra, sostenida con ingeniería contable". Una gestión "deficiente" que "ha obligado a RTVE a devolver 30 millones de fondos europeos, sin olvidarnos de los 1,3 millones de intereses de demora", ha asegurado. Esta devolución fue llevada a cabo por presidencias anteriores y redistribuidos por el Ministerio de Cultura y RTVE ha cumplido todos los objetivos de la subvención a un menor coste. García ha añadido, además, que la corporación ha tenido "más de 1 millón de pérdidas por incumplir deliberadamente un contrato" por el caso "Loterías". Esta investigación sobre hechos que ocurrieron durante presidencias de RTVE anteriores no concluyó falta alguna. Además, la corporación asegura que no ha supuesto pérdida de dinero público, ya que ambas sociedades son públicas y se produce un trasvase entre ellas. Añade que en la acción hubo mejora de audiencia para ambas entidades. La comisión, que tiene el objetivo de poner el foco sobre "la gestión directiva, financiera y patrimonial" de RTVE también analizará el proceso de oposiciones ya terminado, el "gran fraude": "Cuando el mérito y la capacidad desaparecen, lo que queda es una televisión pública convertida en agencia de colocación privada al servicio del poder", ha afirmado. Preguntada por la prensa, la popular no ha ofrecido detalles sobre la lista de comparecientes que estarán citados, pero ha manifestado que "quien haya dilapidado fondos, quien haya falseado cuentas, quien haya manipulado oposiciones, tendrá que venir a la comisión de investigación, tendrá que venir a dar explicaciones y tendrá que venir a asumir responsabilidades". "La comisión de investigación se basa en que hay indicios suficientes", ha reiterado García: "los responsables de todo esto son quienes toman decisiones estratégicas, pero sobre todo los responsables políticos. Nosotros buscamos esas responsabilidades políticas basadas en esos indicios", ha concluido.