La 1 (13,3%) lidera en navidades y logra su mejor audiencia en este periodo de los últimos 14 años

La audiencia ha vivido la Navidad “como en casa” en RTVE. Del 22 de diciembre al 6 de enero, La 1 ha registrado una media del 13,3%, su mejor dato navideño desde 2011-2012. La cadena es líder absoluta del periodo, la más vista en 10 de los 16 días y la elegida por el público de entre 13 y 74 años.

En navidades, la madrugada de La 1 (10,2%) no registraba un dato tan alto desde 2023-2024; la mañana (18,9%), desde 2008-2009; la sobremesa (13%), desde 2017-2018; la tarde (11,5%), desde 2011-2012; y el prime time (12,9%) y el late night (12,9%) no registran un dato tan alto desde la navidad de 2019-2020.

Además, La 1 es líder en 12 Comunidades Autonómas y en Cataluña se convierte en la cadena generalista más vista.

Todos los eventos navideños de La 1 lideran

La Lotería de Navidad (1.740.000 espectadores, 43,4% y 6.762.000 contactos) inauguró las navidades con su mejor cuota en La 1 desde 2018 y con una ventaja de 33.6 puntos sobre la siguiente opción.

En Nochebuena, La 1 fue líder indiscutible con un 14,9%, su mejor dato en 14 años.

El mensaje del Rey en RTVE (2.443.000 espectadores, 27,1% y más de 2,7 millones de contactos) fue lo más visto ese día, con récord de espectadores desde 2022 y de cuota desde 2020.

'Telepasión' alcanza su mejor cuota desde 2008

‘Telepasión’ (2.099.000 espectadores, 23,6% y más de 4,7 millones de contactos) obtuvo su mejor cuota desde el año 2008. Lideró en su franja con 10.4 puntos más que la segunda opción.

El especial ‘Dani Fernández: Me has invitado a bailar’ (1.737.000, 20,3% y casi 4 milones de contactos) fue líder absoluto en su franja y destacó especialmente en los targets jóvenes, con un 23,4% entre los 13 y 24 años y un 22,5% entre los 25 y los 44 años. El concierto ‘Abraham Mateo: 20 conmigo’ (1, 3 millones, 19,2% y más de 3 millones de contactos) también lideró y se disparó al 27,3% de cuota en edades entre 13 y 24 años y al 23,6% entre 25 y 44 años.

Noche Ochentera de ‘Viaje al centro de la tele’ cerró la Nochebuena de La 1 liderando (881.000, 18,6% y más de 2,3 millones de contactos).

La 1 repitió el liderazgo el día de Navidad (11,8%), con su mejor dato de tarde ese día en 14 años gracias dos grandes clásicos del cine: ‘Mary Poppins’ (más de 1 millón, 13,8% y 3,2 millones de contactos) y ‘Sonrisas y lágrimas’ (1.172.000, 12,3% y más de 4,6 millones). Una oferta de cine familiar que lideró también en prime time con ‘El regreso de Mary Poppins’ (casi 1 millón de espectadores, 9,5% y más de 3,5 millones de contactos).

La Gala Inocente del 28 de diciembre celebró su 30º aniversario con récord de audiencia y solidaridad: lideró con 1.088.000 seguidores, un 15%, máxima cuota desde 2017, y 5.935.000 espectadores únicos. Durante la emisión, se donaron más de dos millones de euros para ayudar en la lucha contra el cáncer infantil, récord de los últimos ocho años.

El 31 de diciembre, La 1 arrasó en su mejor Nochevieja desde 2011 (20,5%). Aventajó en 5.8 puntos la siguiente cadena, con éxito especial de las Campanadas y ‘La casa de la música’.

La audiencia se tomó las uvas con Chenoa y Estopa en RTVE (5.969.000, 40,6% y 10.355.000), que en el minuto exacto de las Campanadas tuvieron una audiencia de 6.962.000 espectadores y un 43,4%. Fue el mejor share desde 2015 y superó en casi 12 puntos a la segunda opción.

‘La casa de la música’ cerró el año en RTVE también arrasando (4.564.000, 39% y hasta 7.479.000 espectadores únicos). Lideró su franja con 22.8 puntos por encima de la segunda opción. En este espacio, la actuación de La Oreja de Van Gogh registró un 41,5% y 4.990.000 espectadores, con 5.522.000 contactos.

El estreno del himno ‘Imparables’, por el 70º aniversario de TVE, lideró en su franja: 6.470.000 espectadores, 42,2% y 6.899.000 contactos, a 19.2 puntos de la siguiente opción.

Estreno del himno 'Imparables'

Además de esos grandes hitos, toda la programación de Nochevieja de La 1 fue líder: el resumen informativo del año de Carlos del Amor (1.691.000 espectadores, 18,3% y 5.940.000 contactos, mejor registro histórico); ‘El juego del camelar’ de José Mota (más de 3,5 millones, 24,6% y más de 6 millones de contactos, récord desde 2018 y 21.1 puntos más que la segunda opción); y ‘¡Feliz 2026!’ (3.584.000, 32% y 12.314.000 espectadores únicos, máximo desde 2019 y 15.9 puntos de ventaja). En La 2, más de 4,7 millones de personas contactaron con su ‘Nochevieja a Cachitos’ (13,2%), lo más visto del año en la cadena.

El 1 de enero La 1 empezó el año liderando con un 15,1%, su mejor dato desde 2019. El Concierto de Año Nuevo fue lo más visto de ese día, con una media del 31% de cuota, 1.702.000 personas y 4.357.000 espectadores únicos. Fue líder en su franja con una ventaja de 24 puntos y logró su mejor dato desde 2004.

Por último, el Sorteo de Lotería del Niño, con 1.833.000 espectadores y 36,3% de cuota, consiguió ayer máximo en share desde 2020.