Seis detenidos en la empresa Forestalia en una operación sobre contratos irregulares de renovables

La Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) de la Guardia Civil, adscrita al Servicio de Protección de la Naturaleza, ha detenido a seis personas, en la denominada operación Perserte, dirigida a detectar irregularidades en la tramitación de contratos para proyectos eólicos y de placas solares. Además, se han llevado a cabo 12 registros, diez en Madrid y dos en Zaragoza, según han informado fuentes de la Benemérita.

Entre los registros, están las sedes de Forestalia en Madrid y Zaragoza, así como una decena de domicilios de directivos de la empresa. Las actuaciones continúan abiertas y no se descartan nuevas diligencias. Según fuentes consultadas por EFE, los investigadores han detenido a una persona en la localidad de Rivas-Vaciamadrid (Madrid) durante el transcurso del operativo.

La investigación se centra en los presuntos delitos de prevaricación ambiental,cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. La causa tiene su origen en la posible manipulación de Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), necesarias para la tramitación de proyectos de parques eólicos y fotovoltaicos.

Estas fuentes han añadido que los investigadores tratan de determinar si durante la tramitación de las licencias de instalación de parques eólicos y fotovoltaicos se manipularon declaraciones de impacto ambiental para facilitar la obtención de los permisos necesarios.

De hecho, según los indicios recabados hasta el momento, una persona que ocupó responsabilidades en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico habría podido influir de manera irregular en la emisión de determinadas resoluciones ambientales.

Actuaciones en Aragón La investigación apunta a que estas actuaciones habrían podido beneficiar a Forestalia, un grupo empresarial del sector de las energías renovables en la tramitación de proyectos ubicados en la provincia de Teruel, entre otras las del clúster del Maestrazgo, un proyecto eólico de gran magnitud denunciado ante la Fiscalía de Aragón. Según la investigación, el ex alto cargo investigado habría actuado presuntamente a cambio de una contraprestación económica. Para mover ese dinero y ocultar su origen, los investigados habrían utilizado varias sociedades interpuestas, así como, presuntamente, a la intervención de un fedatario público en la formalización de documentación vinculada a las operaciones bajo investigación. En relación con los proyectos objeto de análisis, la investigación examina también si la tramitación ambiental tuvo en cuenta de forma adecuada los posibles efectos sobre el entorno, tales como la afección a la avifauna y quirópteros, el impacto paisajístico o la alteración de hábitats y usos del suelo. Han rechazado ofrecer más datos de la investigación llevada a cabo al constituirse en estos momentos en una macrooperación abierta con posibles múltiples ramificaciones e implicaciones derivadas de la presunta manipulación de los proyectos de renovables puestos en cuestión. Sí que han explicado que a lo largo de las pesquisas desarrolladas en algunas de las zonas de ubicación de estos parques energéticos se han hallado aves electrocutadas y otros elementos que podrían poner en cuestión la viabilidad ambiental de las licencias obtenidas.