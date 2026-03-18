Anticorrupción pide 173 años de cárcel para el expresidente del BBVA Francisco González por el espionaje a políticos

La Fiscalía Anticorrupción ha dado un paso decisivo en la investigación sobre el espionaje corporativo vinculado al BBVA. Según el escrito de acusación firmado por la fiscal Elisa Lamela el pasado 12 de marzo, el Ministerio Público solicita una pena de 173 años de cárcel para el expresidente de la entidad, Francisco González, por delitos de cohecho activo y revelación de secretos.

La acusación se centra en la contratación de la empresa Cenyt, vinculada al excomisario José Manuel Villarejo, con el objetivo de espiar a miembros de la clase política, el empresariado y el periodismo. En concreto, a González se le atribuye un delito continuado de cohecho y 42 delitos de descubrimiento y revelación de secretos.

Peticiones récord para Villarejo y Corrochano El escrito de la Fiscalía no solo señala a la cúpula presidencial, sino que reclama las penas más elevadas para los operativos de la trama. Para el excomisario José Manuel Villarejo, la solicitud de prisión asciende a 216 años. Sin embargo, la pena más alta recae sobre Julio Corrochano, quien fuera jefe de Seguridad del banco, para quien se piden 243 años de cárcel por su papel en la gestión de estos servicios de inteligencia irregulares.