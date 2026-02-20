La Audiencia Nacional confirma el procesamiento de BBVA y su expresidente Francisco González en el caso Villarejo

La Audiencia Nacional (AN) ha confirmado el procesamiento del BBVA y de su expresidente Francisco González por la contratación de empresas vinculadas al excomisario José Manuel Villarejo para realizar encargos supuestamente ilegales entre 2004 y 2016. La AN ha rechazado todos los recursos presentados.

La sala de lo Penal confirma así la decisión del juez Manuel García Castellón, que propuso juzgar por cohecho continuado y descubrimiento y revelación de secretos a BBVA, a su expresidente Francisco González y a otras 12 personas, entre ellos exdirectivos de la entidad y mandos policiales.

En línea con la Fiscalía Anticorrupción, la Sala procesa también al banco y avala el argumento del instructor, que estimó que no era creíble el desconocimiento alegado de estos hechos alegado por el banco.

(SEGUIRÁ AMPLIACIÓN)