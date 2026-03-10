La simbiosis estratégica de Moscú y Teherán: inteligencia a cambio de drones en una alianza que complica la ofensiva de EE.UU. en Oriente Medio

En la segunda semana de la ofensiva estadounidense - israelí contra Irán, el revuelo volvía a recorrer Washington. El diario Wall Street Journal y otros medios norteamericanos publicaban lo que ya era un secreto a voces entre militares y analistas occidentales: Rusia podría estar facilitando información a Irán sobre posibles blancos estadounidenses en Oriente Medio, lo que explicaría los enormes (y carísimos) daños materiales generados por sus drones y misiles en la infraestructura militar de Estados Unidos, además de los personales, con el fallecimiento de al menos siete de sus soldados.

“Rusia nos está ayudando en muchas direcciones diferentes. No es ningún secreto”, admitía el domingo el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, durante una entrevista en el programa Meet the Press de la NBC. Los rumores se confirmaban: Moscú y Teherán estaban cooperando y el Kremlin podría estar compartiendo las posiciones militares estadounidenses en el Golfo Pérsico — incluidos buques, bases o aeronaves desplegadas en la región - lo que estaría ayudando a Irán a planificar ataques contra objetivos vinculados a Washington o a sus aliados, como Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Baréin o Catar.

Un día después, el secretario de Defensa de la administración Trump, Pete Hegseth, visiblemente nervioso, fue preguntado directamente por el periodista Scott Pelley en el programa "60 minutes" de la CBS sobre esos contactos entre Moscú y Teherán. “Sabemos quién está hablando con quién y cuán precisa podría ser esa información (...) Cualquier cosa que no debiera estar ocurriendo, ya sea en público o por canales ocultos, está siendo verificada”, señaló.

El jefe del Pentágono evitó entrar en detalles, pero dejó claro que Washington sigue de cerca cualquier intercambio de información entre ambos países especialmente cuando las encuestas no le son favorables al presidente norteamericano. Según los últimos sondeos, cerca del 50% de los estadounidenses no estaría de acuerdo con la guerra de Estados Unidos lanzada por Trump contra Irán.

Pero fuera de la política doméstica estadounidense, lo cierto es que la cooperación entre Rusia Irán, hoy hecha pública por una de las partes, se ha ido consolidando desde el inicio de la guerra de Ucrania, conectando en este 2026 dos escenarios aparentemente distintos: el frente europeo y la escalada de tensiones en Oriente Medio.

Durante estos años Irán ha suministrado a Rusia miles de drones utilizados contra ciudades e infraestructuras de Ucrania y es en esa transferencia de tecnología - aparatos baratos, fáciles de producir y capaces de saturar las defensas ucranianas - donde empezó a forjarse la simbiosis estratégica que hoy une a Moscú y Teherán.

El origen: los drones iraníes en Ucrania El punto de inflexión llegó en los primeros meses de la guerra. A medida que el conflicto se alargaba y las sanciones occidentales empezaban a afectar a la industria militar rusa, el Kremlin se encontró con un problema evidente: el desgaste de su arsenal de misiles de precisión y la dificultad para reponerlo al mismo ritmo al que se utilizaba en el campo de batalla. Fue entonces cuando Moscú recurrió a Irán para reforzar su capacidad de ataque a larga distancia. Teherán comenzó a suministrar drones kamikaze Shahed-131 y Shahed-136, aparatos relativamente simples, casi rudimentarios, desde el punto de vista tecnológico, pero muy eficaces en la práctica. Su principal ventaja, su coste. “No es que estos drones sean extraordinarios desde el punto de vista técnico; su verdadera ventaja es que son muy baratos”, explica a RTVE Noticias el teniente retirado con experiencia en defensa aérea consultado para este reportaje. Mientras que un misil interceptor puede costar millones de dólares, el precio estimado de un Shahed se sitúa entre los 20.000 y los 50.000 dólares. Esa diferencia permite lanzar grandes cantidades de drones con un objetivo claro: saturar las defensas aéreas enemigas. Pero la clave no es solo el precio. Estos sistemas pueden producirse con relativa facilidad en grandes cantidades, lo que permite lanzar ataques masivos que ponen a prueba cualquier sistema defensivo. Rusia no solo los utiliza. También los ha adaptado a su propia industria militar. Desde 2023 produce versiones derivadas en instalaciones de defensa propias. “Rusia primero copió los drones iraníes, que son una tecnología muy simple y barata, y después los mejoró: más alcance, más carga explosiva y mayor precisión”, señala otro militar retirado consultado para este análisis. Para ello, Moscú recurrió también a procesos de ingeniería inversa, desmontando los sistemas originales para estudiar su diseño y adaptarlo a su propia industria militar. Desde entonces su uso se ha multiplicado. Solo en enero de 2026 Rusia lanzó más de 4.400 drones de este tipo contra territorio ucraniano, una media superior al centenar diario. Con el paso de los meses, estos sistemas se han convertido en una pieza central de la estrategia rusa de desgaste contra Ucrania.

Una relación militar que va más allá de los drones El suministro de drones convirtió a Irán en un socio importante para Rusia en la guerra de Ucrania, pero la cooperación no se limita a ese ámbito. Muchos analistas creen que esa relación se ha ido consolidando también en el terreno tecnológico y militar. Parte de esa evolución tiene que ver con la facilidad con la que tecnología civil termina incorporándose a sistemas militares. “Gran parte de los drones actuales se construyen con materiales de doble uso: chips, sensores o componentes electrónicos que originalmente proceden de productos civiles”, explica uno de los militares consultados. En algunos casos, añade, esos elementos pueden proceder incluso de equipos de consumo. “Hay piezas que terminan en drones militares y que vienen literalmente de aparatos comerciales o electrodomésticos. Eso es lo que se conoce como la ‘zona gris’ tecnológica”. Ese fenómeno no se limita a un solo país. Redes comerciales globales permiten que componentes diseñados para usos civiles acaben integrándose en sistemas militares en distintos conflictos. China aparece también de forma tangencial en este ecosistema tecnológico, sobre todo a través del suministro de componentes de doble uso utilizados en sistemas de guiado y navegación.

El retorno del favor En ese contexto se enmarcan las informaciones publicadas recientemente por varios medios estadounidenses según las cuales Rusia habría proporcionado a Irán datos de inteligencia sobre la localización de activos militares estadounidenses en Oriente Medio, incluidos buques y aeronaves desplegados en la región. Ese tipo de información podría ayudar a Teherán a mejorar la planificación de ataques con misiles o drones contra objetivos vinculados a Estados Unidos o a sus aliados regionales. Parte de esa cooperación podría estar vinculada también a sistemas de navegación. “Lo más probable es que Rusia esté permitiendo a Irán utilizar su sistema de posicionamiento global, el GLONASS. Es el equivalente ruso del GPS y eso aumenta mucho la precisión de los drones”, explica otro militar retirado. Aun así, la inteligencia por sí sola no garantiza resultados. “La inteligencia satelital solo es realmente útil si puedes explotarla inmediatamente. Si no tienes capacidad para actuar rápido, pierde gran parte de su valor”, añade. La propia diplomacia iraní ha dejado entrever esa cooperación. El ministro de Exteriores iraní afirmó recientemente que Rusia está ayudando a Irán “en muchas direcciones” en el conflicto con Estados Unidos e Israel.

Ucrania, laboratorio de la guerra contra drones Pero hay también una dimensión política en todo esto. Mientras la atención internacional se desplaza hacia la escalada en Oriente Medio, Kiev intenta evitar que la guerra en Ucrania desaparezca de la agenda internacional. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, insiste en que Ucrania puede ayudar frente a la amenaza de los drones iraníes, pero también en que sigue necesitando apoyo militar para sostener su propia guerra. La experiencia acumulada por Ucrania en una guerra dominada por drones se ha convertido, en ese sentido, en un activo estratégico. Desde el inicio de la invasión rusa, el país afirma haber tenido que enfrentarse a decenas de miles de drones Shahed. Ese aprendizaje ha obligado a desarrollar sistemas de defensa adaptados específicamente a esta amenaza. “La guerra de drones está evolucionando día a día. En Ucrania prácticamente todo se está probando sobre el terreno”, explica uno de los militares consultados. El principal problema, sin embargo, es económico. Algunos países han recurrido a misiles interceptores extremadamente caros para derribar drones relativamente baratos. “Si para derribar un dron que cuesta 40.000 euros tienes que gastar millones, el problema ya no es militar: es económico”, resume uno de los expertos. Otro militar coincide en ese diagnóstico: “No se puede responder a un dron con un sistema antimisiles. La desproporción de costes es brutal”.