La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán ya causa estragos en los precios

La guerra en Irán está impactando de lleno en el petróleo. El precio del barril llega ya a niveles de 2022, cuando empezó la invasión rusa de Ucrania. Y todo afecta. Porque, dice David García, el 80% del oro negro del mercado chino procede de Irán. Esto se traduce en que el mercado asiático va a entrar a competir con el europeo y el del resto del mundo. Esto es lo que subirá los precios: la competencia de mercados.

Estar a afínales de invierno y el aumento de las renovables es lo que ha mitigado el aumento de precios de la luz y el gas. Ni será inmediato ni afectará a todos por igual.

Por ejemplo, según el experto, si tienen la tarifa de último recurso por ahora pueden estar tranquilos. Porque el 50% de lo que se negocia tanto en gas como electricidad va referenciado al mercado diario de la electricidad, pero con un porcentaje de media.

Las subidas dependerán de la duración y extensión de una guerra que ya ha dejado secuelas en el mercado libre. Calcula David García que los precios han aumentado un 15% solo en las últimas dos semanas.