Comisiones Obreras denuncia las 2,5 millones de horas extra no pagadas a la espera del registro horario

Comisiones Obreras (CC.OO.) CCOO ha denunciado que las personas trabajadoras de España siguen haciendo 2,5 millones de horas extra a la semana por las que no reciben remuneración, ni cotizan ni se compensan con tiempo de descanso. Todo ello, a la espera de que los cambios en el registro horario para hacerlo más fiable y operativo sean aprobados por el Gobierno.

De los 945.000 trabajadores asalariados que en 2025 hicieron horas extra, casi la mitad (441.000 empleados) no recibió una contraprestación o descanso a cambio de realizarlas. Así lo indica un informe elaborado por el sindicato y publicado este lunes. Cada trabajador que realizó horas extra no pagadas trabajó 5,6 horas semanales de media sin remuneración, lo que supone un coste laboral no abonado de 141 euros semanales, el equivalente a 7.355 euros anuales entre salarios y cotizaciones.

Las áreas con mayor volumen de horas extra no abonadas fueron en el sector educativo, el transporte y almacenamiento, la industria y el comercio. No obstante, la mayor parte de los trabajadores que sufren estas prácticas se encontraban en suministro de energía eléctrica o gas, finanzas y seguros, educación, información y comunicaciones, y servicios profesionales, científicos y técnicos. Solamente en Educación hubo 440.000 horas extra no pagadas a la semana, muy por encima del resto de otras profesiones.

Por otro lado, dentro del volumen de 2,5 millones de horas extra realizadas, las regiones donde más se acumulaban fueron Madrid, Cataluña, Comunidad Valencia y Andalucía. No obstante, la mayor parte de los 411.000 personas que las trabajaban sin cobrarlas estaban en Madrid, Asturias, País Vasco, Cataluña y Comunidad Valenciana.