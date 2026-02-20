Sánchez anuncia un estudio "sin precedentes" para analizar y reducir la desigualdad desde la infancia

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este viernes el lanzamiento de un macroestudio "sin precedentes" sobre desigualdad económica que va a seguir la trayectoria vital "de miles de niñas y niños desde la infancia hasta la edad adulta". Se trata del 'Estudio Generaciones del Futuro' y, como ha indicado Sánchez, estará liderado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), junto al Instituto Nacional de Estadística (INE) y la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia de Presidencia del Gobierno.

Su objetivo será entender las dinámicas de los hogares e identificar los mecanismos detrás de la generación de desigualdades, con el fin de anticiparse y diseñar mejores políticas públicas eficientes y equitativas. Por tanto, la investigación analizará cómo las condiciones sociales, económicas y territoriales influyen en el desarrollo y en la creación de oportunidades para miles de niños y niñas, como ha explicado el presidente del Gobierno al cerrar la jornada 'Desigualdad. Es hora de actuar'. "Nuestro objetivo es identificar los mecanismos detrás de la generación de desigualdades", ha remarcado Sánchez en una rueda de prensa del evento.

Por otro lado, también ha anunciado medidas dirigidas concretamente a los perceptores del Ingreso Mínimo Vital (IMV), y buscará impulsar programas concretos para fomentar la empleabilidad de estas personas y su integración laboral.

El presidente del Gobierno ha puesto en valor algunas medidas llevadas a cabo por su Ejecutivo, como la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), las ayudas al transporte público y la reforma laboral que, según ha defendido, han ayudado a reducir la temporalidad. No obstante, ha reconocido que aún quedan "asignaturas pendientes" para seguir combatiendo la desigualdad, como el acceso a la vivienda y el "inaceptable" nivel de pobreza infantil en España. Por ello, ha abogado por seguir implementando medidas sociales para corregir estos problemas: "En España, la igualdad no es una quimera: es una bandera".