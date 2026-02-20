Sánchez anuncia un estudio "sin precedentes" para analizar y reducir la desigualdad desde la infancia
- El 'Estudio Generaciones del Futuro', liderado por el CSIC y el INE, busca diseñar políticas públicas más eficientes
- El presidente del Gobierno también ha avanzado medidas para fomentar la empleabilidad de los perceptores del IMV
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este viernes el lanzamiento de un macroestudio "sin precedentes" sobre desigualdad económica que va a seguir la trayectoria vital "de miles de niñas y niños desde la infancia hasta la edad adulta". Se trata del 'Estudio Generaciones del Futuro' y, como ha indicado Sánchez, estará liderado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), junto al Instituto Nacional de Estadística (INE) y la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia de Presidencia del Gobierno.
Su objetivo será entender las dinámicas de los hogares e identificar los mecanismos detrás de la generación de desigualdades, con el fin de anticiparse y diseñar mejores políticas públicas eficientes y equitativas. Por tanto, la investigación analizará cómo las condiciones sociales, económicas y territoriales influyen en el desarrollo y en la creación de oportunidades para miles de niños y niñas, como ha explicado el presidente del Gobierno al cerrar la jornada 'Desigualdad. Es hora de actuar'. "Nuestro objetivo es identificar los mecanismos detrás de la generación de desigualdades", ha remarcado Sánchez en una rueda de prensa del evento.
Por otro lado, también ha anunciado medidas dirigidas concretamente a los perceptores del Ingreso Mínimo Vital (IMV), y buscará impulsar programas concretos para fomentar la empleabilidad de estas personas y su integración laboral.
El presidente del Gobierno ha puesto en valor algunas medidas llevadas a cabo por su Ejecutivo, como la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), las ayudas al transporte público y la reforma laboral que, según ha defendido, han ayudado a reducir la temporalidad. No obstante, ha reconocido que aún quedan "asignaturas pendientes" para seguir combatiendo la desigualdad, como el acceso a la vivienda y el "inaceptable" nivel de pobreza infantil en España. Por ello, ha abogado por seguir implementando medidas sociales para corregir estos problemas: "En España, la igualdad no es una quimera: es una bandera".
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre la Desigualdad
Asimismo, Sánchez ha vuelto a incidir en los niveles de desigualdad en términos globales. "El 10% más rico de la población mundial recibe hoy más de la mitad de la renta y acapara el 75% de la riqueza. Son cifras absolutamente insostenibles, inmorales e indignantes", ha señalado.
Por ello, ha hecho hincapié en que España apoya la creación de un Grupo Intergubernamental de Expertos sobre la Desigualdad, un proyecto en el que trabaja conjuntamente con países como Brasil, Sudáfrica o Noruega y cuyo fin es presentarlo en la Asamblea General de Naciones Unidas del próximo septiembre.
Con todo, Sánchez ha defendido una estrategia global para hacer frente a la desigualdad en España basada en tres principios: promover la igualdad de oportunidades, fortalecer el empleo como motor de cohesión social y una justicia fiscal que redistribuya la renta y la riqueza.
"Educación, empleo y fiscalidad son las tres prioridades que nos han permitido reducir la desigualdad y la pobreza", ha remarcado, señalando que en España el índice Gini sitúa la desigualdad en el 30,8% en 2025. Ha destacado que, mientras en otras potencias europeas este indicador ha ido subiendo en los últimos años, ha ido reduciéndose en la realidad española, según él, "por las políticas sociales impulsadas por el Gobierno".
Por otro lado, también ha comentado que ve una creciente insatisfacción con los servicios públicos, que no es coherente con el aumento de los fondos que transfiere el Estado a las comunidades autónomas. "¿Dónde han ido a parar los 300.000 millones más que hemos transferido a las comunidades", ha destacado.
También ha querido mandar un mensaje a los empresarios. "Animamos a la patronal a que se siente con los sindicatos en la mesa de negociación colectiva para que los salarios se puedan aumentar en los próximos años", ha comentado.