El Gobierno propone una prestación universal por crianza de hasta 200 euros al mes

El Consejo de Ministros ha aprobado la actualización de objetivos de la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 que incluye, por primera vez, la prestación universal por crianza para todas las familias con menores como una de las medidas necesarias para reducir la pobreza infantil. Es un primer paso imprescindible para su de­sarrollo, que llevaría a su implantación de forma progresiva, según el ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

El objetivo final es una ayuda de hasta 200 euros al mes (2.400 euros al año) por cada hijo menor de 18 años. Está pensada para aliviar la carga económica de las familias, fomentar la natalidad y reducir la pobreza infantil.