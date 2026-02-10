El Gobierno propone una prestación universal por crianza de hasta 200 euros al mes
- Se incluye dentro de la Estrategia de Desarrollo Sostenible de 2030 aprobada este martes con hasta 100 metas más
- Se aplicaría progresivamente para todas las familias con menores como estrategia para luchar contra la pobreza infantil
El Consejo de Ministros ha aprobado la actualización de objetivos de la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 que incluye, por primera vez, la prestación universal por crianza para todas las familias con menores como una de las medidas necesarias para reducir la pobreza infantil. Es un primer paso imprescindible para su desarrollo, que llevaría a su implantación de forma progresiva, según el ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.
El objetivo final es una ayuda de hasta 200 euros al mes (2.400 euros al año) por cada hijo menor de 18 años. Está pensada para aliviar la carga económica de las familias, fomentar la natalidad y reducir la pobreza infantil.
¿Qué impacto se espera?
Según cálculos de Consumo, este apoyo económico serviría para reducir la pobreza infantil en un 50% y en el 50% restante, reducir su intensidad en un 40%. La última encuesta de Condiciones de Vida del INE señala que más de un tercio de la población de menos de 16 años está en riesgo de pobreza en España, la tasa más alta de la última década.
Con este nuevo derecho se pretende reducir la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social (AROPE) en un 10% (por debajo de la incidencia de la Unión Europea) priorizando medidas dirigidas a familias monoparentales, las más afectadas con la situación de pobreza.
En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Bustinduy ha confesado que espera que esta media pueda "ver la luz cuanto antes", asegurando que su impacto será inmediato. "La pobreza infantil sigue en unos niveles muy altos", ha señalado, indicando que la mejor manera de ponerle coto es mediante una prestación como "la que ya existe en 17 países de la Unión Europea".
La prestación, según datos de UNICEF, sacaría a más de 270.000 niños, niñas y adolescentes de esta situación de vulnerabilidad si la prestación es de 100 euros al mes. Si esta se duplica, como reclama Sumar, supondría sacar de la pobreza a más de medio millón de niños y niñas en el país (unos 530.000).