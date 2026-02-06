Bustinduy plantea un impuesto del 2% a las grandes fortunas para crear una prestación contra la pobreza infantil

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha planteado crear un impuesto del 2% a las grandes fortunas en España, con patrimonios mayores de 100 millones de euros, para financiar una "prestación universal para erradicar la pobreza infantil".

El representante de Sumar en el Gobierno lo ha afirmado en declaraciones a los medios de comunicación, que recoge Efe, tras reunirse con el economista francés Gabriel Zucman, experto en desigualdades y defensor de una tasa a las grandes fortunas, referida a menudo como la "tasa Zucman".

En la víspera, el titular de la cartera de Derechos Sociales también declaró a Efe que España debería gravar "más pronto que tarde" el patrimonio de los multimillonarios. Según sus cálculos, esto podría recaudar 5.400 millones de euros.

Desde hace años, los ministros de Sumar han puesto sobre la mesa una "prestación universal por crianza" de 200 euros al mes por hijo a cargo hasta los 18 años, una propuesta que vinculaban a los próximos presupuestos generales del Estado.