La Policía registra las oficinas de Sidenor en Basauri por el presunto contrabando con la venta de acero a Israel

La Policía Nacional registra este martes las oficinas de Sidenor en Basauri en relación con el presunto contrabando con la venta de acero a una empresa de armamento de Israel, según fuentes a RTVE.

El registro está relacionado con la investigación al presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, y a la cúpula directiva de la empresa por presuntos delitos de contrabando y presunta complicidad con un delito de lesa humanidad o genocidio, todo ello por vender partidas de acero a esta empresa, presuntamente "con pleno conocimiento" de que el material "iba lógicamente destinado a la producción de armamento". La investigación, por ahora, se encuentra bajo secreto de sumario.

Jainaga aseguró en noviembre ante el juez instructor de la causa de la Audiencia Nacional, Francisco de Jorge, que cumplió con la legislación vigente y que la venta de acero a Israel tuvo lugar cuando no existía ninguna limitación en las relaciones comerciales con este país.

Este procedimiento judicial se inició a raíz de una querella de la Asociación Comunitat Palestina de Catalunya-Terra Santa, personada como acusación popular en representación de la campaña Fin al Comercio de Armas con Israel.

[SEGUIRÁ AMPLIACIÓN]