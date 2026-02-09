Un nuevo ataque israelí contra Líbano deja al menos tres muertos, incluido un niño

Al menos tres personas han muerto, entre ellas un niño, en un bombardeo israelí contra un vehículo que circulaba por la localidad de Yanouh, en el sur del Líbano. El ejército del Estado Judío asegura haber eliminado al jefe de artillería de Hizbulá, Ahmad Ali Salami.

En un breve comunicado, el Centro de Operaciones de Emergencia en el Ministerio de Salud Pública del Líbano ha anunciado que "un ataque del enemigo israelí contra el pueblo de Yanouh, en el distrito de Tiro, resultó en el fallecimiento de tres ciudadanos, incluido un niño de tres años".

Según medios locales citados por la agencia EFE, tanto el menor como su padre, un policía, han perdido la vida porque su coche viajaba cerca del vehículo atacado.

Las Fuerzas Armadas del Estado de Israel (FDI) han asegurado en su cuenta de X el jefe de artillería de Hizbulá ha sido "eliminado en la zona de Yanouh".

"Ahmad llevó a cabo numerosos ataques terroristas a lo largo de la guerra contra las tropas de las FDI e Israel, y recientemente operó para rehabilitar las capacidades de artillería de Hizbulá desde dentro de la población civil en Líbano, en violación de los entendimientos de alto el fuego", agrega el texto difundido.

El ejército israelí expresa estar al tanto de que las afirmaciones de que "civiles no involucrados resultaron muertos", aunque remarca que "antes del ataque, se tomaron medidas para mitigar el daño a civiles".

"Las FDI lamentan cualquier daño a civiles no involucrados y el incidente está bajo revisión", concluye el comunicado.

Pese al alto el fuego que entró en vigor a finales de 2024, Israel ha seguido atacando el territorio libanés casi a diario. Y ha intensificado sus acciones en las últimas semanas, tanto contra vehículos en los que viajan supuestos miembros de la formación chií como contra presunta infraestructura en sus manos. El pasado jueves, el Estado judío lanzó una oleada de ataques contra áreas en el sur y el este del país, donde también afirmó haber alcanzado objetivos de Hizbulá.

