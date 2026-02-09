Un nuevo ataque israelí contra Líbano deja al menos tres muertos, incluido un niño
- Israel asegura haber matado al jefe de artillería de Hizbulá
- El ejército del Estado Judío mata también a cuatro milicianos que salieron de un túnel en el sur de Gaza
Al menos tres personas han muerto, entre ellas un niño, en un bombardeo israelí contra un vehículo que circulaba por la localidad de Yanouh, en el sur del Líbano. El ejército del Estado Judío asegura haber eliminado al jefe de artillería de Hizbulá, Ahmad Ali Salami.
En un breve comunicado, el Centro de Operaciones de Emergencia en el Ministerio de Salud Pública del Líbano ha anunciado que "un ataque del enemigo israelí contra el pueblo de Yanouh, en el distrito de Tiro, resultó en el fallecimiento de tres ciudadanos, incluido un niño de tres años".
Según medios locales citados por la agencia EFE, tanto el menor como su padre, un policía, han perdido la vida porque su coche viajaba cerca del vehículo atacado.
Las Fuerzas Armadas del Estado de Israel (FDI) han asegurado en su cuenta de X el jefe de artillería de Hizbulá ha sido "eliminado en la zona de Yanouh".
"Ahmad llevó a cabo numerosos ataques terroristas a lo largo de la guerra contra las tropas de las FDI e Israel, y recientemente operó para rehabilitar las capacidades de artillería de Hizbulá desde dentro de la población civil en Líbano, en violación de los entendimientos de alto el fuego", agrega el texto difundido.
El ejército israelí expresa estar al tanto de que las afirmaciones de que "civiles no involucrados resultaron muertos", aunque remarca que "antes del ataque, se tomaron medidas para mitigar el daño a civiles".
"Las FDI lamentan cualquier daño a civiles no involucrados y el incidente está bajo revisión", concluye el comunicado.
Pese al alto el fuego que entró en vigor a finales de 2024, Israel ha seguido atacando el territorio libanés casi a diario. Y ha intensificado sus acciones en las últimas semanas, tanto contra vehículos en los que viajan supuestos miembros de la formación chií como contra presunta infraestructura en sus manos. El pasado jueves, el Estado judío lanzó una oleada de ataques contra áreas en el sur y el este del país, donde también afirmó haber alcanzado objetivos de Hizbulá.
Cuatro milicianos asesinados en el sur de Gaza
El Ejército israelí también ha asegurado este lunes que ha matado a cuatro milicianos que salieron de un túnel en Rafah, en el extremo sur de la Franja de Gaza, y dispararon contra sus tropas.
"VIOLACIÓN FLAGRANTE DEL ALTO AL FUEGO: 4 terroristas armados salieron de un pozo de túnel subterráneo y dispararon hacia las tropas del FDI que operaban en el área de Rafah. No se reportaron heridos del FDI. Tras la identificación, las tropas eliminaron a los terroristas. Las tropas del FDI continúan operando en el área para localizar y eliminar a todos los terroristas que se encuentran en la infraestructura subterránea", han detallado en X.
Según recuerda EFE, en otras ocasiones en que Israel ha comunicado enfrentamientos con milicianos palestinos en Gaza, especialmente si alguno de sus soldados resulta herido, ha respondido con una oleada de ataques tras denunciar una violación de la tregua. La última vez fue hace cinco días, el pasado 4 de febrero, cuando Israel mató a 24 palestinos, entre ellos seis niños y un paramédico, en una serie de ataques por toda la Franja después de que un soldado israelí resultara herido en el norte de Gaza.
El Ministerio de Sanidad de Hamás en Gaza cifra en 581 palestinos fallecidos, así como 1.553 heridos, por ataques israelíes desde el 10 de octubre, cuando entró en vigor el alto el fuego impulsado por el presidente estadounidense, Donald Trump.
Con la mediación de EE.UU., Egipto y Catar, Israel y el grupo islamista palestino Hamás firmaron en ese mes el plan de paz de 20 puntos de Trump, que, entre otras cosas, establece que un organismo palestino tecnócrata, supervisado por una 'Junta de Paz' internacional, gobernará Gaza durante un período de transición, sin especificar plazos. Según el acuerdo, este comité no da cabida a integrantes de Hamás, que gobierna de facto la Franja de Gaza desde 2007.
A mediados de enero pasado, Trump dio por iniciada "oficialmente" la segunda fase de su plan de paz, pese a los obstáculos e incumplimientos de la primera fase, en la que Israel ha incumplido en numerosas ocasiones el acuerdo de alto el fuego con Hamás.