EE.UU. designa como "terroristas" a los Hermanos Musulmanes de Egipto, Líbano y Jordania

El Gobierno de Estados Unidos ha designado este martes como "terroristas" a las facciones de los Hermanos Musulmanes en Egipto, Jordania y Líbano, según ha anunciado el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio.

La decisión se produce después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, firmara el pasado noviembre un decreto que ordenaba a su Gobierno catalogar como terrorista a ese movimiento por sus vínculos con el grupo islamista Hamás, considerado organización terrorista por Washington. "Estados Unidos utilizará todos los recursos disponibles para privar a estas facciones de los Hermanos Musulmanes de los medios necesarios para participar o apoyar el terrorismo", reza el comunicado difundido por el Secretario de Estado norteamericano, donde se apunta especialmente a la filial de la mencionada organización en Líbano y a su secretario general, Muhammad Fawzi Taqqosh, a quienes acusa de haberse alineado con Hamás y Hizbulá.

Beirut, Líbano: funeral de Haitham Ali Al Tabtabai, jefe de Estado Mayor de Hizbulá, asesinado por Israel el 24 de noviembre Marwan Naamani/ZUMA Press Wire

Washington sostiene que la facción libanesa reactivó sus Fuerzas al-Fajr lanzó cohetes contra el norte de Israel tras los atentados de Hamás del 7 de octubre de 2023. Asimismo, afirma que el Ejército libanés desmanteló en julio de 2025 un campo de entrenamiento militar encubierto en el que participaban militantes tanto de Hamás como de los Hermanos Musulmanes libaneses. Asimismo, también sanciona a los Hermanos Musulmanes de Egipto y Jordania por "brindar apoyo material a Hamás".

La designación implica el bloqueo de todos los bienes e intereses de las personas sancionadas que se encuentren en Estados Unidos, así como la prohibición a ciudadanos estadounidenses de realizar negocios con ellas.

El pasado 24 de noviembre, Trump firmó una orden ejecutiva que instruía a los secretarios de Estado, Marco Rubio, y del Tesoro, Scott Bessent, para que se elaborase un informe sobre la posible designación de los Hermanos Musulmanes y, de ser necesario, proceder con dicha clasificación.