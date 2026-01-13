EE.UU. designa como "terroristas" a los Hermanos Musulmanes de Egipto, Líbano y Jordania
- Trump firmó un decreto en noviembre para catalogarlos como terroristas por sus contactos con Hamás
El Gobierno de Estados Unidos ha designado este martes como "terroristas" a las facciones de los Hermanos Musulmanes en Egipto, Jordania y Líbano, según ha anunciado el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio.
La decisión se produce después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, firmara el pasado noviembre un decreto que ordenaba a su Gobierno catalogar como terrorista a ese movimiento por sus vínculos con el grupo islamista Hamás, considerado organización terrorista por Washington. "Estados Unidos utilizará todos los recursos disponibles para privar a estas facciones de los Hermanos Musulmanes de los medios necesarios para participar o apoyar el terrorismo", reza el comunicado difundido por el Secretario de Estado norteamericano, donde se apunta especialmente a la filial de la mencionada organización en Líbano y a su secretario general, Muhammad Fawzi Taqqosh, a quienes acusa de haberse alineado con Hamás y Hizbulá.
Washington sostiene que la facción libanesa reactivó sus Fuerzas al-Fajr lanzó cohetes contra el norte de Israel tras los atentados de Hamás del 7 de octubre de 2023. Asimismo, afirma que el Ejército libanés desmanteló en julio de 2025 un campo de entrenamiento militar encubierto en el que participaban militantes tanto de Hamás como de los Hermanos Musulmanes libaneses. Asimismo, también sanciona a los Hermanos Musulmanes de Egipto y Jordania por "brindar apoyo material a Hamás".
La designación implica el bloqueo de todos los bienes e intereses de las personas sancionadas que se encuentren en Estados Unidos, así como la prohibición a ciudadanos estadounidenses de realizar negocios con ellas.
El pasado 24 de noviembre, Trump firmó una orden ejecutiva que instruía a los secretarios de Estado, Marco Rubio, y del Tesoro, Scott Bessent, para que se elaborase un informe sobre la posible designación de los Hermanos Musulmanes y, de ser necesario, proceder con dicha clasificación.
Quiénes son los Hermanos Musulmanes
Fundada en 1928 por el erudito musulmán egipcio Hassan al-Banna, la Hermandad Musulmana tiene filiales y sucursales en todo Oriente Próximo, incluidos partidos políticos y organizaciones sociales. Afirman estar comprometidos con la participación política pacífica, base sobre la cual incluso ganaron las elecciones legislativas y presidenciales tras la Revolución en Egipto de 2011. Un año después, su líder político, Mohamed Mursi fue depuesto por un golpe militar (julio de 2013), comandado por el actual presidente del país Aldel Fatá al Sisi. Mursi murió en la cárcel en 2019.
Además, la filial de la Hermandad Musulmana en el Líbano, conocida como al-Jamaa al-Islamiya , está representada en el Parlamento libanés y en Jordania, el grupo ganó 31 escaños en la Cámara de Representantes en las elecciones de 2024 a través de su brazo político, el Frente de Acción Islámica, si bien Amán lo prohibió el año pasado, acusándolo de orquestar un "complot de sabotaje".
La Hermandad Musulmana egipcia ganó las únicas elecciones presidenciales celebradas democráticamente en el país en 2012, si bien el nuevo presidente Al Sisi la terminó ilegalizando una vez llegó al poder. Además ha lanzado una amplia represión contra los líderes y miembros del grupo desde 2013, obligando a la organización a pasar a la clandestinidad y al exilio, donde ha vivido buena parte de su existencia.
Las organizaciones de la Hermandad Musulmana han criticado abiertamente la guerra de Israel en Gaza dentro de sus países.
En el Líbano, Al-Jamaa al-Islamiya apoyó a Hezbolá en su “frente de apoyo” en solidaridad con Gaza contra Israel, que culminó en una guerra total en septiembre de 2024.
Tras el decreto de Trump en noviembre, el miembro del Parlamento libanés Imad al-Hout destacó que al-Jamaa al-Islamiya es una organización política autorizada en el Líbano sin afiliación con fuerzas extranjeras.
“La evaluación de cualquier fuerza política libanesa se rige exclusivamente por la constitución y las leyes libanesas, y no por clasificaciones políticas externas relacionadas con contextos vinculados a intereses y políticas estadounidenses que apoyan al enemigo israelí y no tienen relación con la realidad libanesa”, dijo al-Hout en un comunicado.
La Hermandad Musulmana egipcia también rechazó la orden de Trump, señalando que las administraciones anteriores se habían negado a incluir al grupo en la lista negra.
“Los hechos no han cambiado. Lo que sí ha cambiado es el nivel de presión extranjera sobre Estados Unidos, en particular de los Emiratos Árabes Unidos e Israel, para que adopte políticas que favorezcan agendas externas en lugar de los intereses del pueblo estadounidense”, declaró el grupo en un comunicado en noviembre.
“Estas agendas externas contradicen directamente el principio de ‘Estados Unidos primero’ que el presidente Trump ha invocado repetidamente y reflejan la preocupante influencia de las redes de lobby extranjeras que buscan exportar sus batallas políticas internas a las decisiones de seguridad nacional de Estados Unidos”.
Es más, el movimiento islamista Hamás, nació a partir de esta organización.