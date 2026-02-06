Cómo seguir las elecciones en Aragón en RTVE: noticias desde primera hora de la mañana y especiales informativos
- El especial 'Aragón decide', en La 1 y Canal 24Horas, a partir de las 19.45; y otro especial, en RNE y Radio 5
- El desarrollo de las votaciones podrá seguirse desde primera hora en La 1, el Canal 24H, RNE, Radio 5 y RTVE Noticias
Las elecciones autonómicas en Aragón de este domingo, las primeras anticipadas de su historia y que la región hace separada del resto de comunidades, podrán seguirse en directo en RTVE a través de sus distintos canales de televisión, radio y web.
Desde primera hora de la mañana, habrá información actualizada del desarrollo de la votación, a la que están llamados un poco más de un millón de aragoneses, con avances de resultados. Y por la noche, habrá especiales informativos en La 1, el Canal 24 horas, RNE y Radio 5, así cómo un amplio despliegue digital de RTVE Noticias con el seguimiento minuto a minuto, entre otras informaciones, como las claves, mapas y gráficos.
El dispositivo para estos comicios contará además con una destacada participación de los profesionales del Centro Territorial de RTVE en Aragón.
Conexiones en directo, avances informativos y resultados en tiempo real
Desde las 08:00 horas, el Canal 24 horas ofrecerá conexiones en directo desde los puntos de interés informativo, con la votación de los candidatos y todos los detalles de lo que suceda este domingo en Aragón.
Además, Marc Sala conducirá desde el Palacio de la Aljafería, sede de las Cortes de Aragón, dos avances informativos, a las 09:00 horas y a las 13:55 horas en La 1 y el Canal 24 horas. Minutos después, a las 14:15 horas, ‘Noticias Aragón’ profundizará en esta jornada histórica para los aragoneses.
También desde el Palacio de la Aljafería, a las 15:00 horas, Marc Sala presentará la primera edición del Telediario Fin de Semana, con un amplio bloque dedicado a las elecciones de Aragón.
Por la tarde, a las 19:45 horas comenzará el Especial Elecciones 'Aragón decide' en La 1 y Canal 24 horas con conexiones con todas las sedes de los partidos y otros puntos de interés. Pepa Bueno moderará la tertulia con el análisis electoral desde el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza y desde el Estudio 5 de Prado del Rey, Alejandra Herranz ofrecerá todos los datos de la jornada del domingo.
Amplio seguimiento en RNE
Radio Nacional de España ofrecerá un especial informativo a las 14:00 horas con Ana Marta Ersoch y Adrián Ferro que se extenderá hasta las 15:00 horas. Desde la Plaza César Augusto de Zaragoza contarán en directo cómo se está desarrollando la jornada electoral.
Por la tarde, a las 19:45 horas, comenzará el especial con Juan Ramón Lucas desde la sede de RNE en Zaragoza en el que informarán de todo lo ocurrido hasta el cierre de los colegios y analizarán los resultados en vivo según vaya avanzando la noche.
El lunes 9, desde las 07:00 horas hasta las 10:00 horas, Juan Ramón Lucas estará en el estudio móvil de RNE en la Plaza de César Augusto de Zaragoza en una edición especial de Las Mañanas de RNE analizando los resultados electorales.
Crónicas sobre el terreno, análisis y verificación
Además, RTVE Noticias activará un amplio dispositivo digital para seguir la jornada electoral en Aragón desde primera hora del día. Durante todo el día, ofrecerá el seguimiento minuto a minuto a través de una portada especial, con información actualizada, claves, reportajes y perfiles de los principales candidatos. Los ciudadanos podrán consultar el comparador de programas para conocer las propuestas de los partidos en materias clave como economía, sanidad o vivienda.
El equipo de Datos RTVE realizará el seguimiento de los resultados en tiempo real, con mapas interactivos por provincias y municipios, y un análisis detallado, con la participación de Paula Guisado, especialista de Datos RTVE en el especial Aragón Decide de TVE. Verifica RTVE informará, además, sobre posibles incidencias o bulos que puedan circular durante el día.
A partir de las 20:00 horas, tras el cierre de los colegios, RTVE Noticias ofrecerá el escrutinio en tiempo real, publicará las crónicas de la noche electoral y las claves del escrutinio, los gráficos y los mapas de resultados.
Toda la información, los datos y el análisis podrán seguirse en RTVE Noticias y en las redes sociales, en X, TikTok, Facebook, Instagram y YouTube, donde se compartirán imágenes, momentos informativos y los principales hitos de este domingo.
Otras noticias de las Elecciones de Aragón 2026
- La reapertura de Canfranc, "la conexión con Europa" que aguarda Aragón durante más de 60 años
- El aragonés, una lengua "que agoniza" en manos de voluntarios y activistas digitales
- Así cierran las encuestas en Aragón: el PP ganaría en unas Cortes con menos partidos y con Vox reforzado
- Quién es quién en las elecciones en Aragón: cuatro candidatos repiten, una exministra y un defensor del aragonés
- Aragón, una economía dinámica pero lastrada por el envejecimiento y la despoblación