La policía alemana registra las oficinas del Deutsche Bank por un supuesto blanqueo de dinero de un oligarca ruso

La Policía Federal de Alemania ha registrado, este miércoles, las oficinas del Deutsche Bank en las ciudades de Fráncfort y Berlín por sospechas de un posible caso de blanqueo de dinero. La operación se produce a menos de 24 horas de que la entidad bancaria presente su balance de 2025. La Fiscalía de Fráncfort ha informado durante esta jornada que se acusa a responsables y empleados sin que se hayan conocido más detalles sobre quiénes son. Este extremo lo ha adelantado el semanario alemán 'Der Spiegel'.

Un portavoz del Deutsche Bank ha confirmado a la Agencia EFE el registro de las dos oficinas principales y ha asegurado que están cooperando completamente con la Fiscalía en esta investigación. "Confirmamos que actualmente se está llevando a cabo en las oficinas del Deutsche Bank esta labor de la Fiscalía de Fráncfort", ha aseverado el portavoz del banco alemán. A pesar de afirmar que están colaborando, la entidad ha optado por no dar más información a los medios de comunicación.

Cerca de 30 policías, vestidos de civil, se han encargado del registro de las oficinas de la sede central del Deutsche Bank desde antes del mediodía para poder incautarse de pruebas que puedan facilitar la investigación. En concreto, las pesquisas se centran en antiguas relaciones comerciales del Deutsche Bank con empresas extranjeras de las que se sospecha que han sido creadas para blanquear dinero y que son propiedad del oligarca ruso Roman Abramovic, según ha apuntado 'Der Spiegel'. Precisamente, el nombre de Abramovic está desde hace casi cuatro años (primavera de 2022) en la lista de sancionados de la Unión Europea (UE).

Y en la Bolsa de Fráncfort, las acciones del Deutsche Bank han cerrado este miércoles con una caída del 1,98% en el CAC-40. Su precio se coloca en los 32,86 euros por acción tras conocerse los registros por la investigación a la entidad alemana.