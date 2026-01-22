Moreno evita la "polémica" y resalta la cooperación con el Gobierno central: "Que la investigación arroje luz"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha insistido este jueves en resaltar la cooperación que ha existido con el Gobierno de la nación ante el trágico accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba), apuntando que él no entra en "polémica" al ser preguntado sobre declaraciones realizadas por otros miembros de PP, como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Moreno ha confiado en la "máxima transparencia y rigor" de la investigación para esclarecer las causas del accidente: "Necesitamos saber qué ha pasado y eso es algo que es lógico que reclamen la sociedad, las víctimas y las fuerzas políticas; es algo lógico, razonable y oportuno".

No obstante, sobre polémicas políticas ha expresado que "estamos en luto oficial; hace escasamente tres horas que hemos extraído dos cadáveres, dos familias rotas". "Permítanme que no entre yo en polémica. No soy una persona de polémica y mucho menos en un día como el de hoy. Al final tiempo habrá y tiempo tiene que haber para que se investigue y se sepa lo que ha sucedido", ha manifestado el presidente andaluz durante una comparecencia ante los medios de comunicación en Adamuz (Córdoba).

Ha manifestado que, sin duda, "los ciudadanos necesitan saber qué ha ocurrido en este accidente", de manera que ha confiado en que las investigaciones que están en estos momentos abiertas, cuanto antes, "arrojen luz a las muchísimas dudas que hay ahora mismo". "Los ciudadanos se preguntan qué ha ocurrido y se ha generado también un nivel de desconfianza sobre la seguridad en los ferrocarriles", ha añadido.

"Vamos a darle su tiempo y hoy me voy a dedicar a lo que importa, que es el restablecimiento de la dignidad de las víctimas y que, por fin, las familias, que también son víctimas, puedan recuperar a sus seres queridos y pasar este trance tan doloroso y tan complicado en los próximos días", ha añadido Juanma Moreno, que durante su intervención se ha emocionado recordando algunas de las duras escenas que ha contemplado de este trágico accidente.

"La colaboración y la cooperación son fundamentales" El presidente andaluz ha considerado que España, en su conjunto, "tiene que hacer un esfuerzo para prepararse para las emergencias", para cualquier tipo de incidencia o accidente como el que se ha producido en Adamuz, aludiendo también a las catástrofes climatológicas que se derivan del cambio climático, y ha considerado que, ante ello, las distintas administraciones tienen que trabajar "de manera compartida, leal y eficaz". "Una triada que tenemos que seguir que es la gestión, la lealtad y la empatía; esas tres cosas deben de presidir cualquier acto en materia de emergencia que podamos tener de presente y futuro porque tenemos que saber gestionar, tenemos que tener lealtad con todos y tenemos que empatizar unos con otros y, especialmente, con las víctimas", ha recalcado el presidente de la Junta. Ante el trágico accidente ferroviario de Adamuz, ha querido resaltar que se ha trabajado "con todos los recursos que hemos tenido a nuestra disposición, hasta donde hemos podido llegar y lo hemos hecho lo mejor que hemos podido hacerlo y lo mejor que sabemos hacerlo". Para Moreno, "la colaboración y la cooperación son fundamentales entre administraciones y, por supuesto, también sacar las conclusiones que se tengan que extraer de este accidente en la investigación que se está llevando a cabo, que esperamos y deseamos que cuanto antes tengamos también la información suficiente" sobre qué ha sucedido para que "podamos evitar en un futuro un accidente" similar. "Es importante en el ámbito de la gestión pública trabajar de manera acordada; creo que somos mucho más fuertes como sociedad, como país, como comunidad, cuando avanzamos juntos, y yo creo que ese tiene que ser el objetivo fundamental de nuestra sociedad", ha recalcado Moreno, para quien, dentro de la diversidad que tiene España y dentro de las distintas visiones legítimas que hay desde el punto de vista político, en situaciones complicadas como la vivida en Adamuz, hay que trabajar "de manera coordinada". Y ha apuntado que "dos no se pelean si uno no quiere; todos tienen que poner su parte y algunos tienen que poner más parte todavía".

Causas del accidente Respecto a si tiene alguna información acerca de las causas del accidente, el presidente andaluz ha manifestado que aunque ha intercambiado algunas palabras con los investigadores y con la Guardia Civil al respecto, no va a hacer ningún tipo de valoración "porque sería contribuir a una confusión". "La información que a mí me trasladan no es definitiva y lo único que haría sería añadir ruido", ha indicado Juanma Moreno, para quien las personas que deben hablar son la que están "verdaderamente especializadas y tienen la formación y la solidez". Ha insistido en que, cuanto antes, las investigaciones "arrojen luz" porque siempre será mejor para la sociedad tener la información de lo ocurrido. El presidente andaluz ha considerado que en esta investigación tiene que haber "la máxima transparencia" y "rigor" porque los ciudadanos y las víctimas la van a necesitar", y se ha mostrado convencido de que los "investigadores van a poner lo mejor de sí mismos para dar con la tecla de qué ha pasado, sobre todo, para que no vuelva a pasar y para que una parte de la sociedad pueda recobrar la confianza en el transporte ferroviario".