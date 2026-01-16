España suma 204.659 trabajadores extranjeros en 2025: los venezolanos son el colectivo que más crece

La Seguridad Social ha registrado 204.659 afiliados extranjeros más a lo largo de 2025, hasta rozar los 3,09 millones de cotizantes foráneos, la cifra más alta a cierre de año. Venezuela ha sido el país que más trabajadores han aportado al mercado laboral en los últimos doce meses, seguida de Colombia y Marruecos, según los datos publicados este viernes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

De este modo, los trabajadores con origen fuera de España representan el 14,1% del total de cotizantes de la Seguridad Social, seis décimas más que el año anterior. Si eliminamos el efecto de la estacionalidad y el calendario, diciembre registró 3,14 millones de afiliados extranjeros.

Las hombres siguen siendo mayoría entre estos trabajadores (1,8 millones), aunque las mujeres también han ido en aumento (un 6%) y suponen ya el 43% de la afiliación extranjera, con 1,3 millones de trabajadoras.

Venezuela, la nacionalidad que más crece en el mercado laboral La venezolana es la nacionalidad que más ha aumentado en las listas de la Seguridad Social en el último año. Se han registrado 40.614 más que en el año anterior, un alza del 23,2%, que lleva la cifra total hasta los 215.735 afiliados. Les siguen Colombia, con 28.929 afiliados más, y Marruecos, con un incremento de 26.839 personas. Así, Marruecos sigue siendo el país del que procede el mayor número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social, con 373.436 cotizantes, seguido de Rumanía (336.530), Colombia (250.248), Venezuela (215.735), Italia (204.700), China (128.113), Perú (101.144) y Ucrania (78.456). Casi el 30% de los cotizantes extranjeros proceden de países de la Unión Europea. El crecimiento de la afiliación extranjera se ha subrayado este año en las comunidades autónomas de Asturias, Extremadura y Galicia, donde el peso de los trabajadores foráneos sobre el total aún sigue por debajo dela media nacional.