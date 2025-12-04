La compraventa de pisos por parte de empresas, en máximos: supera las 76.700 operaciones en 2024, el 11% del mercado

La compraventa de pisos en España por parte de personas jurídicas —empresas, asociaciones o fundaciones— alcanzó su nivel máximo desde 2007. Concretamente, llegó a un total de 76.745 operaciones en 2024, lo que supone el 11% del total de un mercado donde, sin embargo, sigue predominando el peso de las personas físicas, con 624.459 transacciones, el 89% restante. Así lo indica el estudio 'Compraventa de viviendas por tipología del comprador: persona física y persona jurídica', realizado por el Consejo General del Notariado.

La diferencia entre ambos grupos se aprecia también en el tipo de vivienda que adquieren. "Mientras que las personas físicas suelen adquirir inmuebles principalmente para uso residencial o patrimonial familiar, las personas jurídicas suelen hacerlo con fines de inversión, actividad económica o gestión de activos", explica en una nota de prensa la portavoz del Consejo General del Notariado, María Teresa Barea.

La compraventa de viviendas por parte de personas jurídicas se ha mantenido históricamente por debajo del 10%, pero registraron un pico entre 2011 y 2013. De hecho, en 2013 subieron hasta 58.687 operaciones, el equivalente al 20% del total de operaciones del mercado en aquel año, según sus datos. A pesar de estos picos y el incremento vivido en 2024, la mayor parte de compraventas las siguen realizando las personas físicas.

Con respecto al precio y las dimensiones del inmueble, también se notan diferencias. De media, las sociedades adquieren pisos más grandes y caros que las personas físicas. Así, en 2025 las empresas pagaron de media 2.347 euros por metro cuadrado y adquirieron inmuebles de 136 metros cuadrados de media. No ocurrió lo mismo con la ciudadanía, que compró pisos algo más pequeños, de 113 metros cuadrados de media, con un coste de 1.887 euros de media.

Andalucía, Comunidad Valenciana y Cataluña concentraron el 62% de operaciones En el periodo de 2007 a agosto de 2025, el mayor volumen de operaciones compraventa se hicieron en Andalucía, Comunidad Valenciana y Cataluña. Estas tres regiones, junto con la Comunidad de Madrid, concentraron más del 62% de compras, según el estudio. En estas autonomías, el porcentaje de operaciones realizadas por personas físicas no superó el 15% y Cataluña fue la comunidad donde más movimientos se realizaron por parte de este tipo de comprador. Si se pone el foco en las compras de personas jurídicas, las dos comunidades con los precios más elevados Islas Baleares, con 3.137 euros por metro cuadrado, y Comunidad de Madrid, con 3.049 euros por metro cuadrado. Las regiones más baratas fueron Extremadura, con 1.033 euros por metro cuadrado, y la Región de Murcia, con 1.106 euros por metro cuadrado. En el caso de las adquisiciones de las personas físicas, el coste medio más elevado se apreció en País Vasco e Islas Baleares, con 2.484 euros por metro cuadrado, mientras que las que Extremadura y Castilla-La Mancha reflejaron valores medios más bajos, con 700 y 856 euros por metro cuadrado, respectivamente. La compraventa de viviendas sube un 3,8% y marca su mejor septiembre desde que hay registros