La inflación repunta al 3% en septiembre, una décima más de lo avanzado, por los carburantes y la electricidad

El Índice de Precios de Consumo (IPC) pisó el acelerador en septiembre debido al comportamiento de los costes de la energía. Según ha confirmado este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE), la inflación repuntó en el noveno mes del año hasta el 3% interanual, tres décimas más respecto al mes anterior y una por encima del dato avanzado por el organismo a final de mes.

Esta subida del IPC general supone retomar la senda ascendente en los precios después de la estabilidad registrada en agosto respecto a julio (2,7%). El índice alcanzó, además, su nivel más alto desde febrero.

El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha justificado esta subida por el efecto base asociado a la caída del precio de los carburantes y, en menor medida, de la electricidad en septiembre de 2024, cuando se rompió la racha de subidas propia de los meses de verano, época en la que el incremento de los desplazamientos eleva la presión sobre los precios. Así, esta base reducida del año pasado hace que la subida interanual actual parezca más pronunciada.

Precisamente, en septiembre de 2024, el IPC cerró muy por debajo de las cifras actuales. Entonces los precios se elevaron un 1,5% respecto al mismo mes del ejercicio anterior, tocando mínimos en tres años y medio. No obstante, el dato de 2025 es ligeramente inferior al registrado en 2023 (3,5%) y al de 2022 (8,9%), en pleno repunte de precios por la invasión rusa en Ucrania.

Por su parte, la inflación subyacente —que excluye los alimentos no elaborados y la energía por ser más volátiles— se mantuvo en el 2,4% interanual, una décima por encima de lo avanzado por Estadística hace unas semanas y seis menos del dato general.

El INE mide, además, el Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA), que sirve para hacer comparaciones internacionales. Este dato, al igual que el IPC general, creció hasta el 3%, tres décimas por encima del mes anterior.

Los precios de carburantes y electricidad bajan menos que en 2024 Por componentes, el grupo que más destacó por su influencia en el repunte de la tasa anual fue el de 'Transporte': aumentó un punto, hasta el 2,2%, debido a que la bajada de los precios de los carburantes y lubricantes para vehículos personales fue menor que en septiembre de 2024, ha apuntado Estadística. En la misma línea, el grupo 'Vivienda' registró un crecimiento en su tasa anual de 1,1 puntos, hasta el 7,1%, por el comportamiento de los precios de la electricidad, cuyo descenso fue menor que en el mismo mes del año anterior. Por su parte, la inflación de los alimentos y bebidas no alcohólicas se estabilizó en el 2,4%, ha señalado el departamento que dirige Carlos Cuerpo, destacando la caída del aceite de oliva del 34,5% respecto a septiembre de 2024. Y, por comunidades, todas presentaban tasas positivas de IPC al finalizar el noveno mes del año. La Comunidad de Madrid registró la más elevada (3,5%, cinco décimas por encima de la media nacional); y la más baja, Canarias (2,2%, ocho décimas por debajo).