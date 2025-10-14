Los clientes del Sabadell que aceptaron la opa del BBVA son solo el 1,1% del capital

Un 97,2% de los clientes del Banco Sabadell que son accionistas de la entidad rechazó la oferta pública de adquisición (opa) del BBVA y los que la aceptaron representan solo el 1,1% del capital del grupo.

Así lo ha confirmado este martes la entidad catalana a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), recordando que las acciones de Banco Sabadell cuyos titulares las tienen depositadas en este banco representan el 30,8% del capital social.

De este porcentaje, ha aceptado la opa de BBVA el 2,8% con un número de acciones que representan el 1,1% del capital social de Banco Sabadell. Por tanto, ha remarcado el banco, no ha aceptado la OPA el 97,2% de estos accionistas.

El dato conocido este martes de la escasa participación de los pequeños accionistas aviva las dudas sobre el desenlace de la opa y las especulaciones sobre una segunda oferta, a la espera de que la CNMV desvele el próximo viernes el porcentaje total de los accionistas que la han aceptado.