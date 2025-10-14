Los clientes del Sabadell que aceptaron la opa del BBVA son solo el 1,1% del capital
- Las acciones de Sabadell depositadas en el banco representan el 30,8% del capital social
- El dato de la escasa participación de los pequeños accionistas aviva las dudas sobre el desenlace de la opa
Un 97,2% de los clientes del Banco Sabadell que son accionistas de la entidad rechazó la oferta pública de adquisición (opa) del BBVA y los que la aceptaron representan solo el 1,1% del capital del grupo.
Así lo ha confirmado este martes la entidad catalana a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), recordando que las acciones de Banco Sabadell cuyos titulares las tienen depositadas en este banco representan el 30,8% del capital social.
De este porcentaje, ha aceptado la opa de BBVA el 2,8% con un número de acciones que representan el 1,1% del capital social de Banco Sabadell. Por tanto, ha remarcado el banco, no ha aceptado la OPA el 97,2% de estos accionistas.
El dato conocido este martes de la escasa participación de los pequeños accionistas aviva las dudas sobre el desenlace de la opa y las especulaciones sobre una segunda oferta, a la espera de que la CNMV desvele el próximo viernes el porcentaje total de los accionistas que la han aceptado.
Una segunda opa, en el aire
Cabe recordar que el BBVA condicionó el éxito de la operación a conseguir el 50% de los derechos de voto de la entidad catalana, aunque, si no lo lograra, podría lanzar otra opa si obtiene el apoyo de más del 30%, una oferta que tendría que ser obligatoriamente en efectivo.
El lanzamiento de esa segunda opa solo depende de la decisión del consejo de administración del BBVA. Según ha advertido en varias ocasiones su presidente, Carlos Torres, sería al mismo precio que el ofrecido en la primera, mientras que el Sabadell ha afirmado que será necesariamente superior.
Para determinar el precio de la nueva oferta del BBVA, al ser exclusivamente el de la primera en acciones, habría que traducir su valor a euros, de lo que se encargará la CNMV, como recordó el pasado miércoles, cuando calificó de "mera especulación" las informaciones que sobre el precio se estaban dando. Así, el supervisor bursátil dará a conocer los criterios para determinar el precio "equitativo", por debajo del cual no se puede situar el que fije el BBVA.
Con todo, Banco Sabadell ha comunicado estas cifras "con el fin de promover la transparencia y evitar especulaciones en el mercado", ha dicho, y lo ha hecho una vez ha recibido el número final de aceptaciones tramitadas por clientes de Banco Sabadell ante BBVA en su condición de banco agente de la opa.