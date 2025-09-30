El consejo del Sabadell rechaza de nuevo la opa del BBVA a pesar de la mejora de la oferta por "infravalorar" la entidad

La cúpula del Banco Sabadell ha vuelto a rechazar la opa del BBVA, a pesar de la última oferta mejorada por el banco vasco para hacerse con el control de la entidad catalana. Según el informe del Consejo de Administración, emitido este martes, la revisión "continúa infravalorando fundamentalmente a Sabadell" y destruye valor para los accionistas del banco.

Los accionistas que contemplan la opa se enfrentan ahora a días de incertidumbre, porque esa posición no ha sido unánime. El inversor mexicano David Martínez, que es el mayor accionista a título individual del Sabadell con un 3,86% de las acciones, ha anunciado finalmente que acudirá.

"Se ha prestado una enorme atención al precio de la oferta; en mis consideraciones, este factor es secundario a los beneficios estratégicos de la integración de las entidades en el largo plazo. Igualmente, estimo que la interferencia política ejercida ha afectado negativamente a la contraprestación de esta oferta", ha opinado Martínez, que forma parte del Consejo de Administración, según se recoge en la nota transmitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La semana pasada, el banco vasco modificó la contraprestación, que ahora será enteramente en acciones, sin efectivo, para evitar el castigo fiscal de quienes acudan, que ya no tributarían por las plusvalías acumuladas. En concreto, el canje pasa de 5,5483 acciones del Sabadell por cada una de BBVA y 70 céntimos en efectivo, a ser una acción de BBVA por cada 4,8376 de Sabadell.

El presidente del BBVA, Carlos Torres Vila, ha declarado que la decisión de Martínez "es una clara muestra del enorme atractivo tanto de la oferta como del proyecto de unión con BBVA, frente al proyecto de Banco Sabadell en solitario" y ha animado al resto de accionistas de a acudir: "Es una oportunidad única y es ahora".

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Administración de Sabadell, el consejero delegado, César González-Bueno, ha explicado que la decisión de Martínez "no ha sido una sorpresa", porque "le encantan las fusiones" y es "un tipo muy específico de accionista".

También el director ejecutivo de Algebris Investments (empresa dedicada a la gestión de activos que posee el 0,05% de las acciones del Sabadell), Davide Serra, ha confirmado que acudirá a la opa, en declaraciones a Bloomberg.