El consejo de Sabadell rechaza la opa de BBVA y recomienda a sus accionistas que no acepten

El Consejo de Administración del Banco Sabadell ha comunicado este viernes su rechazo a la oferta pública de adquisición (opa) lanzada por el BBVA, en manos ahora de los accionistas tras el visto bueno de la Comisión Nacional de los Mercados de Valores (CNMV) la semana pasada, por lo que ha recomendado que no acudan porque es "insuficiente" y "perderían dinero".

"El consejo por unanimidad rechaza la oferta y, en consecuencia, considera que la mejor opción para los accionistas de Banco Sabadell es que no acepten el canje", ha asegurado la entidad en un comunicado publicado en la CNMV, unas palabras que posteriormente ha transmitido su presidente, Josep Oliu, en rueda de prensa. La decisión ha contado con el voto a favor de todos los consejeros, salvo el de David Martínez (del que se especulaba que pudiese estar a favor), que finalmente se ha abstenido.

Tras el consentimiento de la CNMV, el éxito de esta opa hostil está sujeto ahora al 'sí' de más de la mitad de los derechos de voto de las acciones del Sabadell. Estos deben aceptar el canje de una acción de nueva emisión del BBVA y 0,70 euros en efectivo por cada 5,5483 acciones del Sabadell para permitir a BBVA hacerse con el control del 100% de la entidad catalana.

Si no se alcanza ese 50% en el plazo de un mes, el presidente del BBVA, Carlos Torres Vila, ha asegurado que la opa se declararía "no exitosa", porque no tienen interés en quedarse como accionistas.

"Esta oferta concreta de opa, que nació muerta, ya solo queda una cosa, y es que la entierren los accionistas", ha reivindicado el presidente de la entidad.

Considera que se infravalora "muy significativamente" el proyecto Los argumentos del Consejo de Administración son los mismos en los que ha insistido desde el inicio la entidad catalana. Considera que el precio "no recoge adecuadamente" el valor intrínseco de las acciones de Sabadell, infravalorando "muy significativamente" el proyecto y "sus perspectivas de generación de rendimientos para el accionista en solitario". "A día de hoy, el valor de mercado de las acciones de Banco Sabadell es un 11% superior al precio de la oferta de BBVA, por lo que aceptando la oferta un accionista perdería dinero", puntualiza el informe. El propio presidente de Banco Sabadell afirmó la pasada semana a través de un comunicado que la oferta hecha por el BBVA a sus accionistas es "pobre" e ignora que el banco catalán se ha revalorizado y ha remunerado más a sus accionistas que BBVA en los últimos 16 meses. "En efecto, el Consejo de Administración considera que la contraprestación es insuficiente, está lejos del valor fundamental de Banco Sabadell y carece de una prima de control sobre dicho valor. Por lo demás, la contraprestación es más desfavorable que la ofrecida por BBVA en su propuesta unilateral de fusión de 30 de abril de 2024", continúa el texto. Además, los consejeros han alertado de que la operación también implica "amplios riesgos e incertidumbre para los accionistas", ya que un 67% del beneficio de la entidad vasca "proviene de fuera de Europa, de países emergentes con elevada volatilidad", mientras Sabadell está focalizado en España, "una geografía estable", ha dicho su presidente en rueda de prensa.

Confía en la estrategia de crecimiento a medio plazo Así, el organismo se ha mostrado confiado "plenamente" en la estrategia de crecimiento de la entidad catalana y en la capacidad de cumplir sus objetivos financieros y ha considerado que la estrategia de Banco Sabadell como entidad independiente "generará un mayor valor y superiores distribuciones para sus accionistas". En concreto, el informe alude a las buenas perspectivas de la economía española —"una de las economías con mayor crecimiento de la zona euro", ha dicho—, en la que está centrado su negocio tras la venta de TSB; y del propio banco, que pasan por alcanzar una rentabilidad del 16% y repartir a sus accionistas 6.300 millones entre 2025 y 2027 a través de dividendos o mediante programas de recompra de acciones.

Una pérdida de hasta 10.500 empleos directos La documentación remitida a la CNMV también incluye un dictamen de los sindicatos de Banco Sabadell, los cuales alertan de los efectos negativos que tendría la absorción por parte del BBVA, sobre todo en el empleo. Sin ir más lejos, UGT apunta a una pérdida de entre 7.500 y 10.500 puestos de trabajo directos. "La experiencia nos dice que cuando hay este tipo de fusiones, en términos de plantilla, el resultado de la entidad fusionada con el tiempo viene a tener el tamaño de la más grande, con lo cual suele haber reducciones de plantilla", ha lamentado en una entrevista en La Hora de la 1 de TVE el secretario general de CC.OO., Unai Sordo, que siempre se ha mostrado contrario a esta operación. ““ También ha mostrado muchas reticencias el Gobierno, que aprobó en junio autorizar la opa con la condición de que las dos entidades mantengan durante tres años su "personalidad jurídica y patrimonio separados, así como la autonomía en su actividad". "Esa fusión supondría la desaparición de la marca Sabadell y eso no es una decisión fácil para ningún grupo político en el poder, no sería algo muy favorable. Por eso asegurar que va a ser inmediatamente después de los tres años nos parece una hipótesis agresiva", ha dicho el consejero delegado, César González-Bueno. Tras conocer la decisión, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha considerado "relevante" que el Consejo de Administración del Banco Sabadell haya rechazado por unanimidad la opa y ha dicho que "ahora es el momento de los accionistas", informa Efe.