El BBVA pagará un dividendo a cuenta de 32 céntimos a sus accionistas y a los del Sabadell que acudan a la opa
- Este desembolso es un 10,3% superior que en 2024, cuando fue de 29 céntimos
- El pago se producirá el 7 de noviembre solo si la opa se resuelve positivamente
El consejo de administración del BBVA ha informado este lunes que sus accionistas, y los del Sabadell que acudan a la oferta pública de adquisición (opa), disfrutarán de un dividendo a cuenta récord de 32 céntimos por acción el próximo 7 de noviembre. Según la entidad vasca, el pago estará a cuenta de los resultados de 2025, suponiendo un 10,3% más que en 2024, que fue de 29 céntimos.
Según el BBVA, este es el "dividendo a cuenta más alto de la historia" del banco. Los accionistas de la entidad catalana también podrán recibirlo ya que el pago se realizará después de la liquidación de la opa. El importe neto por acción será de 0,2592 euros.
El banco ha destacado a través de un comunicado que "la mejora del beneficio y el fortalecimiento de la posición de capital han permitido a BBVA aumentar de forma progresiva la retribución a sus accionistas". Además, el comunicado también ha resaltado cómo "los resultados del Grupo BBVA" han permitido durante los últimos años elevar el dividendo total de 31 céntimos en 2021 a 70 céntimos en 2024, siendo el mayor abonado desde 2007.
Compromiso del BBVA con sus accionistas
Según la compañía, la remuneración al accionista supone entre el 40% y el 50% del beneficio anual, combinando el desembolso de dividendos con la recompra de acciones. La ejecución de esta política se lleva a cabo a través de dos pagos, uno a cuenta, durante el año, y otro cuando cierra el ejercicio. Además, según el comunicado, el "BBVA tiene el compromiso de distribuir cualquier exceso de capital por encima del 12%".
El BBVA cuenta con 13.000 millones de euros a su disposición para pagar a sus accionistas en el corto plazo. Del total, 1.000 millones se usarán para recomprar acciones, medida aprobada en la Junta General de Accionistas del 21 de marzo "como parte de la retribución al accionista del año 2024".
Según el banco, están "fuertemente comprometidos" con crear valor para sus accionistas. Han destacado que, desde 2019 hasta la actualidad, "el retorno total al accionista de BBVA" ha aumentado un 410%, multiplicándose por cinco. En este sentido, se comparan con el resto de los bancos europeos, que en promedio "han crecido un 231%" y el "223% del crecimiento" medio de la banca española.
A pesar de todo esto, si no hay una liquidación efectiva, la fecha de pago no se producirá el 7 de noviembre, sino tres días "hábiles bursátiles" después de la liquidación de la opa.