El BBVA pagará un dividendo a cuenta de 32 céntimos a sus accionistas y a los del Sabadell que acudan a la opa

El consejo de administración del BBVA ha informado este lunes que sus accionistas, y los del Sabadell que acudan a la oferta pública de adquisición (opa), disfrutarán de un dividendo a cuenta récord de 32 céntimos por acción el próximo 7 de noviembre. Según la entidad vasca, el pago estará a cuenta de los resultados de 2025, suponiendo un 10,3% más que en 2024, que fue de 29 céntimos.

Según el BBVA, este es el "dividendo a cuenta más alto de la historia" del banco. Los accionistas de la entidad catalana también podrán recibirlo ya que el pago se realizará después de la liquidación de la opa. El importe neto por acción será de 0,2592 euros.

El banco ha destacado a través de un comunicado que "la mejora del beneficio y el fortalecimiento de la posición de capital han permitido a BBVA aumentar de forma progresiva la retribución a sus accionistas". Además, el comunicado también ha resaltado cómo "los resultados del Grupo BBVA" han permitido durante los últimos años elevar el dividendo total de 31 céntimos en 2021 a 70 céntimos en 2024, siendo el mayor abonado desde 2007.

