La UE se muestra contraria a guerras comerciales y "abierta a negociar" con un Trump que no va a ceder "en absoluto"

La UE rechaza los aranceles impuestos por Estados Unidos (EE.UU.) a algunas exportaciones europeas, pero subraya que Bruselas está "abierta a negociar". Algo que no parece estar entre las opciones del presidente de los Estados Unidos. Donald Trump ha señalado desde el Despacho Oval este jueves que "no me voy a doblegar en absoluto".

"No nos gustan los aranceles porque creemos que son impuestos y que son perjudiciales para las empresas y los consumidores", afirmó Von der Leyen en una conferencia de prensa tras la cumbre UE-Sudáfrica que se celebró en Ciudad del Cabo, en el suroeste del país africano.

"Pero, al mismo tiempo, también quiero recalcar que estamos abiertos a negociar", dijo la presidenta de la CE, después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, amenazara este jueves con imponer un arancel del 200% al vino y al resto de bebidas alcohólicas procedentes de la UE en represalia por los planes de Bruselas de gravar las importaciones de whisky estadounidense.

Von der Leyen aseguró que el comisario europeo de Comercio, Valdis Dombrovskis, "está en contacto con su homólogo en Estados Unidos y mañana se comunicarán telefónicamente precisamente sobre este tema".

Los aranceles de Trump Trump aseguró que EE.UU. había sido "estafado durante años", detalló que no daría marcha atrás en el gravamen sobre "el aluminio, el acero o los coches". EE.UU. comenzó a aplicar este miércoles aranceles del 25% al acero y el aluminio importados, que afectarán especialmente a Canadá en ambos metales y a Brasil, México, Corea del Sur y Vietnam en lo relativo al acero, así como a Emiratos Árabes Unidos, Rusia y China en el aluminio. Además, Trump concedió una pausa hasta el 2 de abril al aumento de los aranceles del 25% a Canadá y México para los productos cubiertos por el acuerdo de libre comercio T-MEC. "Estados Unidos no puede subvencionar a un país. No necesitamos sus coches, ni su energía ni su madera", apuntó sobre Canadá antes de insistir en que debería ser el estado 51 por su dependencia económica de EE.UU. Preguntado por UE, a la que se refirió como "muy desagradable", el presidente lamentó que no puedan vender coches allí. "No se nos permite vender coches en Europa. Está prohibido debido a sus políticas y también a sus aranceles no monetarios", declaró. Trump siguió denunciando que desde la UE denuncian a sus empresas, como Apple o Google, según dijo, y que compran "su agricultura" cuando EE.UU. si compra de la europea: "Con ellos es como una calle de sentido único", comentó. 01.03 min Trump vuelve a acusar a Europa de aprovecharse de EE.UU.

Reunión de ministros de exteriores del G7 La alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y de Seguridad, Kaja Kallas, declaró este jueves en la reunión de ministros de Exteriores del G7 en Charlevoix (Canadá) que nadie gana con las guerras comerciales a la vez que mostró su solidaridad con Canadá ante las amenazas de EE.UU. En un mensaje colgado en las redes sociales, Kallas y la ministra alemana de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock, expresaron su solidaridad con su homóloga canadiense, Mélanie Joly, al inicio de la reunión de ministros de Charlevoix. "Te apoyamos, Mélanie Joly", señalaron Baerbock y Kallas en referencia a los ataques que la soberanía canadiense sufre desde hace semanas por parte de EE.UU., cuyo presidente ha expresado en numerosas ocasiones su interés en anexionar Canadá. Kallas y Baerbock asistieron al inicio de la reunión vestidas de rojo y blanco, los colores nacionales de Canadá. La representante europea declaró que la UE está empeñada en evitar la guerra comercial. Pero también dijo que Europa se defenderá y protegerá sus intereses si Trump impone aranceles.