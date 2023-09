Una tradicional casita en la Toscana, un moderno apartamento en Oslo o una elegante buhardilla en París. La posibilidad de vivir unos días en una residencia de ensueño durante nuestras vacaciones es tentadora, pero no siempre está al alcance de la mano, o al menos no de una forma 'convencional'. Desde hace varias décadas, cada vez más personas se atreven a intercambiar temporalmente su casa con personas de otras partes del mundo y lanzarse a la aventura con una experiencia más barata y colaborativa.

Este modelo, en marcha desde hace más de 30 años y conocido por muchos por la película The Holiday (Vacaciones), consiste esencialmente en prestar tu casa durante unos días y, a cambio, hospedarte en la de la otra persona.

Albert Peguera comenzó a intercambiar su vivienda familiar hace unos años. Un día, recibió una oferta personal para intercambiar su piso del barrio de Gràcia, en Barcelona, por una casa en el Caribe a raíz del Mobile World Congress. Aunque no pudo compaginar las fechas y tuvo que rechazar la oferta, comenzó a sopesar el horizonte de posibilidades que se abría ante él.

Probó entonces con plataformas como Behomm, que ofrece una oferta centrada solo en diseñadores, arquitectos o artistas; o HomeExchange, una de las líderes del sector. "Nuestra experiencia fue espectacular porque nos encontramos con una casa que si hubiéramos ido por Airbnb 10 días quizá nos habría costado 3.000 euros", cuenta a RTVE.es.

"Yo empecé a usar el intercambio de casas en 2016", dice Carlos Burgos. "Mis padres tienen una casa secundaria y ponemos esa porque, por una parte, es atractivo que esté en la playa y, por otra, porque no tenemos cosas importantes, por lo que nos sentimos bastante seguros", explica.

En su opinión, la experiencia es "agradable, barata e íntima", ya que "tienen juegos y fotos y la casa se siente viva", y durante sus viajes incluso han podido conocer y cenar con la otra familia. "La gente siempre recoge, te deja regalitos y te lo agradecen mucho", añade. Además, señala que intercambiar casa permite conocer el lado más local de los destinos gracias a las recomendaciones personales que dejan los dueños de las casas y a que las zonas disponibles son mucho más variadas y "no solo zonas turistificadas".

En auge ante la subida de los precios del turismo

No son los únicos en probar el intercambio. En España, ha ido aumentando su popularidad en los últimos años hasta convertirse en el segundo país del mercado, solo superado por Francia, según HomeExchange. Durante el primer trimestre de 2023, la plataforma ha registrado un aumento del 46,7% en las pernoctaciones y las previsiones indican que las reservas de verano serán superiores respecto al año anterior.

"En los últimos años, siempre ha ido en alza, a excepción de 2020 por la pandemia. Ahora, estamos consiguiendo los números más altos de nuestra historia. Esperamos que 2023 sea de récord", afirma la portavoz de HomeExchange, Pilar Manrique, en declaraciones a la agencia EFE.

Tras el auge de la popularidad está, entre otras cosas, la posibilidad de ahorrar en el presupuesto, ya que se cambia la casa sin pagar nada o solo abonando una cuota anual mínima a la página. "Por la situación de inflación vemos que muchas familias se han animado", explica Manrique. Y es que las subidas y bajadas del IPC en los últimos meses no se han limitado solo a la cesta de la compra: los paquetes vacacionales para viajar por España se dispararon un 24,3% durante el mes de julio, convirtiéndose en el producto que más ha subido en 2023.

"Intercambiar es algo ideal para el que o no puede o no quiere irse a un hotel", opina Peguera, que señala que, en su caso, tener tres hijos influye a la hora de organizar sus vacaciones. "Ya nos gustaría irnos varias semanas al Caribe, pero no podemos", dice.