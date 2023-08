En su intervención de este miércoles, el presidente de China, Xi Jinping, ha hecho referencia a la importancia de la expansión de los BRICS en el mundo. "Me alegra ver el creciente entusiasmo de los países en desarrollo por los BRICS, por participar en la cooperación de los BRICS. Y muchos han solicitado unirse a la cooperación de los BRICS", ha afirmado Xi, que ha apostado por "acelerar el proceso de expansión" para incorporar más países.

Además, el presidente chino ha urgido al grupo a perseguir más "cooperación política y de seguridad" en un mundo de "turbulencias". "Debemos ampliar la cooperación política y de seguridad para defender la paz y la tranquilidad", ha afirmado Xi en Johannesburgo. Al hilo de este, el líder chino ha indicado que "la mentalidad de la Guerra Fría todavía atormenta a nuestro mundo y la situación geopolítica se está volviendo tensa". Por ello, ha remarcado que "los países BRICS deben mantener la dirección del desarrollo pacífico y consolidar la asociación estratégica de los BRICS".

La India también se muestra a favor de impulsar esta expansión y cooperación y su primer ministro, Narendra Modi, ha publicado en su perfil de X -anteriormente Twitter- que ha mantenido una reunión con el presidente sudafricano en la que han intentado profundizar la relación entre ambos países. "Los vínculos entre el comercio, la defensa y la inversión han ocupado un lugar destacado en nuestros debates. Seguiremos trabajando juntos para fortalecer también la voz del Sur Global", ha comunicado el dirigente indio.

