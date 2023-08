Uno de los focos ha estado puesto en la intervención del presidente de Rusia, Vladímir Putin, que lo ha hecho por videoconferencia debido a la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) contra él por presuntos crímenes de guerra en Ucrania.

En su discurso, ha dicho que los países que conforman BRICS funcionan para la "mayoría mundial" y que "Rusia está a favor de establecer una cooperación más estrecha en el marco de BRICS para el suministro fiable e ininterrumpido de recursos energéticos y alimentarios a los mercados mundiales".

También ha dicho que Moscú está incrementando los suministros de combustible, productos agrícolas y fertilizantes a los países del sur global y que contribuye en gran medida a reforzar la seguridad alimentaria y energética mundial, y a combatir la pobreza y el hambre en los países más necesitados.

En esta línea, ha insistido en que su país está capacitado para sustituir al grano ucraniano en el mundo, ya sea a nivel comercial como gratuito en concepto de ayuda humanitaria. "Las conversaciones con los socios ya están concluyendo", ha señalado, y ha resaltado que Rusia ha tenido "una magnífica cosecha".

Además, ha indicado que el dólar está perdiendo peso a nivel mundial dentro de un proceso que ha calificado como "objetivo e irreversible".

