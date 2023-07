"Compartimos evaluaciones de la situación actual en el Mar Negro y los riesgos que plantea para la seguridad alimentaria mundial. También identificamos con el Sr. Stoltenberg la prioridad y los pasos futuros necesarios para desbloquear y operar de manera sostenible el corredor de granos del Mar Negro", ha indicado Zelenski en su cuenta de Twitter.

“Had a phone conversation with NATO Secretary General @jensstoltenberg.



We discussed the implementation of the agreements reached during the Vilnius summit and further actions regarding the integration of Ukraine into @NATO.



We shared assessments of the current situation in the…“