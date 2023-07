Kiev critica a Polonia por el veto a los productos agrícolas ucranianos en plena campaña rusa contra las exportaciones de Ucrania. “El mar Negro está cerrado a las exportaciones ucranianas, Ucrania y el mundo están de nuevo al borde de una crisis alimentaria global y los dirigentes polacos dicen que también cerrarán sus fronteras al grano ucraniano”, ha escrito en un tuit la viceprimera ministra ucraniana, Olga Stefanishina.

