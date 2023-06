Rebajas de verano: consejos para comprar con garantías

Las rebajas ofrecen la posibilidad de comprar artículos de calidad a un menor precio. Tradicionalmente, la mayoría de las tiendas concentran los descuentos en julio y en agosto, aunque las rebajas se liberalizaron en 2012 y los comercios pueden ofrecer todo el año precios especiales.

Las colas frente a grandes almacenes daban antes el pistoletazo de salida de las rebajas, ahora las fechas se adelantan y la mayoría de las grandes cadenas de moda han empezado ya las rebajas en internet.

Algunos consumidores previsores dejan los artículos guardados en la cesta de la compra para adquirirlos en cuanto comienza el periodo para ganar tiempo, pero muchos se quejan de que las webs van lentas o sus cestas virtuales aparecen vacías. En otros casos, se sorprenden de que en cuestión de minutos los productos figuran como agotados.

La cesta de la compra virtual

La directora del Máster en Comercio Electrónico de la UNIR, Nuria Puente, explica a RTVE.es que si tu cesta virtual está vacía no se puede reclamar porque meter ahí un artículo "no significa reservar el producto", en realidad "no haces la compra". En el caso de que el item aparezca como "agotado", puede ser real por falta de existencias o "una estrategia de precios dinámicos, que la empresa juegue con el precio o con el stock si detecta que hay mucha demanda".

El portavoz de Facua, Nacho Tudela, apunta a RTVE.es que el primer consejo para comprar en rebajas es "comparar los precios con calma, no dejarse llevar por la premura y mirar con tranquilidad en distintos establecimientos". Señala también la utilidad de "hacer un listado de lo que de verdad necesitamos para no dejarnos llevar por un comportamiento consumista. No comprar algo barato que hemos visto por internet".

“Comprar aquello que realmente necesitamos“

Desde la Organización de Consumidores y Usuarios, su portavoz Enrique García, indica a RTVE.es que la clave es "comprar aquello que realmente necesitamos, tan sencillo como eso. Las rebajas son una buena oportunidad de comprar los mismos productos de temporada a mejor precio" y destaca que en nuestros armarios siempre hay alguna prenda que nos parecía "muy mona", pero que no nos hemos puesto nunca.

La experta en marketing aconseja "mirar antes de las rebajas cuales son los precios" y "asegurarte de que es algo que te hace falta y no comprar por impulsividad".

Tudela incide en que hay que tener cuidado cuando nos ofrecen financiar una compra, hay que "tener en cuenta las condiciones de la financiación y si no lo tenemos claro, no hacerlo, para evitar encontrarnos con alguna sorpresa".