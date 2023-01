Llegan las rebajas de enero y, con ellas, un recordatorio de recomendaciones para los consumidores en estas fechas. Revisar en la etiqueta del precio si el descuento aplicado es el que se refleja y conservar el ticket para poder cambiar o devolver el producto son algunas de las recomendaciones que las asociaciones de consumidores recuerdan de cara a estas fechas señaladas.

"En rebajas, solo se debe reducir el precio del producto, no la calidad ni la garantía", explica a RTVE.es Ileana Izverniceanu, directora de comunicación y relaciones institucionales de OCU, que también recomienda llevar una lista para no caer en un consumo acelerado e impulsivo. En esta línea, el secretario general y portavoz de Facua, Rubén Sánchez, recuerda que una "trampa" de los negocios es subir el precio previo al descuento para que así la rebaja parezca mayor. "Debemos vigilar esto porque es ilegal", señala.

Según la última encuesta de la Asociación Española de Consumidores (Asescon), cada español gastará de media 135 euros. La mayoría se centrará en la moda, ya que el 92% comprará ropa, mientras que un 3% adquirirá productos de informática y un 1% electrodomésticos. En general, un 67% de consumidores comprará algo en estas rebajas, mientras que un 18% asegura que no adquirirá nada y el 15% se muestra indeciso.

Por ello, es importante fijarse en la etiqueta: "El precio previo a la rebaja tiene que figurar, en términos absolutos o en porcentajes", recuerda la directora de comunicación de la OCU. Además, "el producto ha tenido que formar parte de la oferta durante, al menos, 30 días antes a los descuentos", matiza la directora de comunicación de la OCU, de modo que las tiendas no pueden sacar bienes con taras o que nunca antes habían estado a la venta.

Tanto Facua como OCU instan a hacer un seguimiento al precio del producto , incluso desde semanas antes a la temporada de rebajas, para ver que los establecimientos no "inflen" su coste y luego justifiquen un supuesto descuento. "Un producto que antes costaba 80 euros, pueden decir que ahora cuesta 80 y que antes valía 200. Esto es una ilegalidad", critica el portavoz de Facua, desde donde piden a las administraciones que verifiquen los precios previos y durante las rebajas para ver si los descuentos son reales.

Cambios y devoluciones

Aunque haya descuentos, los derechos de los clientes no pierden valor con respecto al resto del año. "Las garantías por ley siguen siendo exactamente las mismas", explica a RTVE.es Rubén Sánchez, secretario general y portavoz de Facua. No obstante, lo que sí puede cambiar es la política comercial de cada establecimiento y, con ello, las devoluciones. Por ello, "hay que conservar siempre el ticket o la factura, ya que es nuestra prueba de compra", señala la directora de comunicación de la OCU.

"En compras presenciales no existe un plazo de devolución, ahí entra la política comercial. Si una tienda mantiene durante todo el año que no va a cambiar los plazos de devolución, en rebajas tampoco puede hacerlo", señala Sánchez, aunque las que no anuncien esto pueden modificarlo en estas fechas, pero deben informarlo claramente al cliente.

En este contexto, recuerdan tener en cuenta los derechos del consumidor con respecto a devoluciones y garantías de los productos: