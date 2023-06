La falta de psicólogos en la sanidad pública es preocupante. España solo ofrece seis de estos profesionales por cada 100.000 habitantes, una tasa hasta tres veces menor que la media europea. Así lo alertó la propia reina Letizia al inaugurar en Madrid el congreso de la Confederación de Salud Mental, evento en el que la monarca, sin embargo, también hizo hincapié en que aumentar ese número no es la única y la mejor solución en todos los casos.

"Subir la ratio de psicólogos y de psiquiatras es necesario, evidentemente es imprescindible, pero hay que trabajar también a nivel colectivo", defiende al respecto la vicepresidenta de la Asociación Española de Psicología Sanitaria (Aepsis), Estefanía Cárcel. Para la experta, "es muy difícil tener salud mental si no te llega el sueldo para pasar el mes o si no tienes tiempo para criar a tus hijos", entre otras problemáticas sociales.

Efectivamente, contar con ayuda profesional gratuita y de calidad cuando el problema ya existe es crucial, comparte la presidenta de la Sociedad Científica Española de Psicología Social (Sceps), Esther López-Zafra, quien también insiste en la importancia de fomentar la prevención. "Si no mejoramos las condiciones laborales, la formación de nuestros líderes, los estilos parentales, las relaciones interpersonales… Todo eso al final tendrá consecuencias", advierte para añadir: "No vamos a necesitar solo 18 psicólogos por 100.000 ciudadanos, necesitaremos muchísimos más".

En el contexto de los últimos años marcado por la crisis económica y las consecuencias de la pandemia, el informe de la confederación explica que en las personas adultas se viene observando múltiples dificultades económicas , de inestabilidad laboral y preocupación por el futuro de sus hijos. Los jóvenes, por su parte, muestran problemas para proyectarse en el futuro, autoexigencia , presión por los logros, miedo a no estar a la altura, cuestionamiento del ideal meritocrático y del esfuerzo y sensación de competición generada, sobre todo, a raíz de las redes sociales y su tendencia a comparar personas y vidas.

La opinión de las psicólogas se ve también reflejada en los datos. El último estudio de la Confederación de Salud Mental España recoge que el 40% de la población cree que su salud mental no es buena pese a que pone un 4,5 sobre 5 a la importancia de la misma para su bienestar general. De los problemas que estas personas tienen se considera que entre el 11% y el 27% se pueden relacionas con las condiciones de trabajo . Uno de cada cinco casos de depresión , una pandemia que afecta mundialmente a unas 280 millones de personas, es atribuible al estrés laboral.

"A la gente ya no le da vergüenza ir al psicólogo"

Entre otras actuaciones beneficiosas para la salud mental más allá de mejorar las condiciones laborales y los recursos disponibles, las expertas proponen fomentar la prevención ofreciendo educación emocional en los colegios, así como talleres enfocados a las habilidades sociales. "Tenemos mucha información que, de poderla transmitir a la gente desde pequeña, nos ahorraría muchísimos problemas", asegura Cárcel.

En cualquier caso, las psicólogas reconocen que España, pese a su todavía "precariedad", ha evolucionado enormemente en los últimos años en cuanto a salud mental. Según la doctora Rosa Baños, los altos números de personas con dificultades psicológicas que se han venido registrando tras la pandemia no se deben únicamente al gran impacto que el confinamiento y los meses posteriores tuvieron, sino también a la ruptura con el tabú. "El problema estaba ahí, pero no se hablaba de ello", mientras que, hoy día, "a la gente ya no le da vergüenza ir al psicólogo".

Trastornos tan comunes como la depresión y la ansiedad han pasado a formar parte de las conversaciones habituales en los medios de comunicación e incluso en los hogares y en los bares. Por ello, y pese a que todavía quede mucho por mejorar tanto a nivel de información -"a veces se frivoliza o se dramatiza en exceso"- como de prevención y de atención, Cárcel hace hincapié igualmente en que "el simple hecho de hablar de salud mental ya es algo que se está haciendo bien".

Ahora toca aumentar las cifras de psicólogos y psiquiatras, prevenir con herramientas como la educación emocional y "darle un empujoncito al autocuidado". "Pero para que haya autocuidado lo primero que debemos tener es más tiempo y posibilidades", más recursos sociales. La salud mental no es cosa de una sola persona.