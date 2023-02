Se habla de "fungible" cuando se trata de un bien que se usa hasta que se agota. Y entonces hay que remplazarlo por otro igual. Javier, ingeniero de edificación, menciona el término al final de la conversación en la que nos cuenta lo que le pasó en diciembre: "Estaba en mitad de una obra y del ataque de ansiedad me tuve que recoger sobre mí mismo, ponerme de cuclillas para respirar". Fue el estallido de una presión que venía acumulándose un tiempo. El burn-out o síndrome de desgaste profesional le ha llevado a una baja laboral y a necesitar medicación para dormir y pasar el día. Se siente como un trabajador "fungible", quemado por su empleo hasta ser consumido por completo.

Y estos signos acaban afectando a la vida social y privada. "El domingo me era imposible leer un libro o concentrarme en ver la tele pensando en todo lo que tenía que hacer el lunes", prosigue Javier sobre sus síntomas, y confiesa que los ataques de ansiedad le dejaban paralizado, ausente. "Me hablaba alguien y no era capaz de procesarlo. Cuando terminaba, no tenía ni idea de lo que me había dicho". Él reconoce que se aisló poco a poco en sí mismo. "La obsesión era que tenía que sacarlo todo y empecé a cancelar planes porque me notaba cansado", describe.

El desgaste fue paulatino. La carga de trabajo en el estudio de interiorismo y decoración en el que trabaja como gestor de proyectos aumentó mucho tras la pandemia, al tiempo que el ambiente se enrarecía en la oficina. Orquestar las ideas, documentos, materiales, obras y entregas de seis clientes distintos a la vez se volvía cada vez más difícil. "Era mucho más lento. Me costaba procesar los correos, redactar un presupuesto", relata. "Empecé a notar que se me escapaban cosas. Y si ya de por sí arrastro un síndrome del impostor importante…".

Sanitarios, educadores, abogados, camareros, policías…

Según la experiencia de Adolfo Titos como terapeuta, el desgaste suele aparecer en las profesiones que tienen más contacto otras personas, así como fuertes picos de trabajo y tensión: sanitarios, profesores, abogados, camareros… "El trato con el público es más demandante. Tienen que mostrarse siempre bien y eso implica doble trabajo cuando estás mal", expone.

Sin embargo, se desconoce la prevalencia en el mercado laboral español porque no existe una clasificación unificada y el burn-out no se refleja en los partes médicos, lamenta Javier Blasco, director de The Adecco Group Institute. Esta entidad ha encuestado a diversas empresas para conocer más sobre el fenómeno y, además de los perfiles antes mencionados, cita otros con componente "humano y emocional", como el de policías y personal de seguridad. Lo cierto es que, desde la pandemia, han detectado un empeoramiento de la salud mental en el trabajo de forma transversal.

Y así, le llegó también a Carla, periodista y relaciones públicas de diversos proyectos. En sus primeros pasos por cuenta propia, la incertidumbre y el miedo a no conseguir suficientes ingresos la sepultó en trabajo: "Un año después de ser freelance, recuerdo la sensación de que trabajaba todo el tiempo. Había emprendido para alejarme de la presión del ambiente startup en el que todo el mundo solo trabaja y solo habla de trabajo, y me había creado yo misma una cárcel igual. No tenía vacaciones, porque soy autónoma y no hay vacaciones pagadas. Estaba cargándome con jornadas de 13 y 14 horas sin darme cuenta, sentada delante de un ordenador. Y llega un momento en el que tu cerebro se quema, implosiona. Mi trabajo es bastante creativo y era incapaz de escribir o tener nuevas ideas".