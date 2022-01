La sensibilidad hacia la salud mental ha despertado en España. Con la pandemia de coronavirus, que nos ha afectado en todos los órdenes de la vida, la salud mental se convirtió de forma inesperada en asunto de debate en el Congreso -aunque fuera a partir de un comentario despectivo entre diputados-. Ahora se ha convertido también en un plan del Gobierno, uno más de los retos sanitarios que habrá que abordar en los próximos años cuando la crisis de la COVID-19 lo permita. Y en un año olímpico como ha sido este 2021, la visibilización de diversos problemas de salud mental en algunas de las principales estrellas del deporte ha ayudado a aterrizar una realidad que está ahí, pero de la que no gusta saber.

Hablar de salud mental tiene muchas vertientes, sin ir más allá de la clasificación: se trata de enfermedades mentales, pero también de adicciones —a las drogas, el alcohol, el juego, los videojuegos, las redes sociales, etcétera— y otras alteraciones del comportamiento, entre los que destacan en los últimos tiempos los trastornos alimentarios, que se multiplican en los jóvenes. Difíciles de detectar en ocasiones, con barreras para el adecuado tratamiento y pocas veces bien visibilizados. Pero los datos dan testimonio de su magnitud, esté o no soterrada su presencia en la conversación pública.

De no haber una inversión adecuada en salud mental dentro del Sistema Nacional de Salud, nuestro país sufrirá las consecuencias de tener una sociedad medicalizada, advierten los expertos.

Los trastornos alimentarios, una enfermedad crónica en adolescentes

Otra problema de salud mental frecuentemente silenciado es el de los trastornos de la conducta alimentaria (TCA). Y lo es porque no hay datos actualizados y exactos del número de personas que lo padecen. Muchas no buscan tratamiento o nunca han recibido un diagnóstico, bien por desconocimiento, por dificultad de acceso al sistema público o a un tratamiento o porque no aceptan su enfermedad.

Se calcula que en España hay unas 400.000 personas que padecen trastornos alimentarios. Un informe de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), de noviembre de 2018, situaba a los TCA como la tercera enfermedad crónica más frecuente entre adolescentes. Y preocupa que aparecen en edades cada vez más tempranas, en torno a los 12 años.

Aunque afectan a ambos sexos, son 2,5 veces más frecuentes en mujeres, con una prevalencia del 4,1 al 6,4 % en chicas de entre 12 y 21 años, y del 0,3 % para hombres. Los trastornos más habituales son la anorexia, la bulimia, el trastorno por atracón y otros trastornos alimentarios no especificados. La presión social, ejercida especialmente por medio de las redes sociales, en el 'doble filo' entre el sentimiento de comunidad y la baja autoestima, es uno de los principales factores que propician la aparición de estos trastornos.