Las claves de la salud mental, en el Telediario

Los problemas de salud mental, en mayor o menor medida, afectan a uno de cada diez españoles y sus familias. Sin embargo, todavía continúa siendo un tabú en nuestro país.

El Telediario de TVE ha puesto el foco este miércoles en estas alteraciones y trastornos, que se han visto agravados durante los dos últimos años por la pandemia. Quienes más lo han sufrido son los más vulnerables, los mayores, los niños y adolescentes. Entre los más jóvenes, han aumentado sobre todo los trastornos de la conducta alimentaria y los suicidios.

Vivir con depresión y ansiedad

La depresión y ansiedad se manifiesta de muchas y diferentes maneras. Personas como Ithaisa, Anaís o Isaac nos han contado su experiencia. Ithaisa, que sufre depresión y ansiedad, denuncia la falta de ayuda desde la Seguridad Social. "Me vio una vez 20 minutos y me derivó al psiquiatra. Cuando llegué a la consulta, ni me miró y me dijo: tómate estas pastillas", relata. Del mismo modo, Anaís lamenta la escasez de psicólogos públicos ante los altos precios de la atención privada para tratar su depresión.

"Esta psicología Mister Wonderful hace mucho daño. El 'si quieres, puedes', 'si estás triste, pon una sonrisa'. Es una filosofía que te culpa mucho a ti, pero no puedo. No depende de mí", asegura, por su parte, Isaac, quien también tiene depresión.