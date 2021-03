(Música)

Soy Marta Oliver. Soy ingeniera técnica forestal,

licenciada en Ciencias Ambientales.

Hacía proyectos de medioambiente

en una gran ingeniería, me apasionaba mi trabajo.

Fue un duro golpe cuando me dieron la incapacidad,

una incapacidad permanente absoluta,

lo que significa que ya no soy apta para ningún tipo de trabajo.

Me sentía y todavía me siento como una inútil y una fracasada,

como un parásito para la sociedad.

He sufrido muchos hechos muy traumáticos

en mi vida. Uno de ellos fue el atentado del 11M

y otro, el último, ocurrió hace cinco años.

Fue un hecho muy traumático

donde estuve a punto de perder la vida

y perdí a un ser muy querida.

Como consecuencia, padezco trastorno de estrés postraumático,

trastorno de personalidad, duelo patológico y depresión mayor.

Todo esto se me ha agudizado con la pandemia.

Y hace muchos meses que solo salgo de casa

para ir al médico o a la psicóloga.

Mi marido va a hacer la compra

y a hacer las gestiones.

No es el miedo al COVID

lo que me asusta, sino un miedo irracional

que no puedo explicar.

Además, con la pandemia, los pacientes de salud mental

han aumentado considerablemente

y no se está prestando

ninguna atención a este gran problema.

-¿Paso turno de palabra? -Sí, sí, yo ya he acabado.

-Pedro, ibas tú.

-Sí.

-Quiero decir que es verdad que, cuando hay una crisis grande

a nivel social,

hay cambios, se dice que muere lo viejo y nace lo nuevo,

pero no siempre ocurre,

siempre es así.

De una pandemia como esta, no sé si la gente saldrá cambiada.

-Cambiará el mundo y la manera de pensar de muchos.

-El coronavirus está ahí

y entonces hay que hacer otro modo de vida, me parece.

-También este grupo es consecuencia

de la situación de la pandemia. El tema es si a cada uno de nosotros

nos está produciendo un cambio.

Y también,

lo digo porque me parece como muy importante hablar

realmente de si nos está afectando.

"La pandemia de la COVID-19 ha provocado heridas profundas:

el aluvión de fallecimientos, el miedo al contagio, la soledad,

la salud mental se ha resentido.

En los peores momentos,

el único refugio ha sido compartir las emociones."

Al principio, pasaba, entrábamos cinco personas

y mandábamos mensajes: "Oye, qué bien nos lo hemos pasado

hoy hablando los cinco que estamos".

-Sí. -Entonces, poco a poco...

-Eran poco terapéuticos,

entre comillas, o sea, sí que eran terapéuticos

porque había un contacto, pero: "¿Y adónde tengo que darle?

Es que no te veo" y la cámara del revés.

"Le tienes que dar la vuelta a la cámara.

-Pero ¿cómo le doy la vuelta?". Entonces fue más así, más informal,

muy informal.

-Ahora va a haber problemas en la población general,

en todo el mundo, o sea, no en todas las personas,

que nadie se asuste,

pero, quiero decir, todos tenemos un problema con esto.

Sus problemas en ese contexto,

y, como ese contexto, además, es compartido

y como el ser humano, además, es social y construye las cosas

en relación con los otros,

por eso es tan importante que las respuestas sean colectivas

a esos problemas y que la construcción

de qué pasa después de todo esto.

-Cuando dice que hay gente

que aguanta mejor esta pandemia,

cuando se abre a los demás,

cuando les cuenta lo que les pasa.

-Las emociones negativas son un sistema de alarma

que tenemos para que nos salve la vida.

-Si ya sentías mucha soledad

y malestar estando sin la pandemia,

como que esa soledad

y ese malestar se multiplican

y a veces no puede compartirlo.

"Para los que ya sufrían algún trastorno de salud mental,

el coronavirus ha sido más difícil de afrontar,

pero también la pandemia ha destapado heridas ocultas

en la población.

La fuerza del COVID-19, con todo lo que supone,

de desconocimiento, de algo imprevisto,

está sacando, precisamente, todos los problemas,

sobre todo, de pérdidas que han sido antiguas

y que no han estado elaboradas

ahora a la superficie.

Estas pérdidas suelen estar asociadas mucho,

sobre todo, a aspectos depresivos

y a aspectos ansiosos.

Las pérdidas y los duelos no solamente son muertes,

son separaciones, separaciones de vínculos,

son también pérdidas de trabajo,

son también cambios de países,

cambios en el ciclo vital.

Todo eso son pérdidas.

La forma en que las personas

han ido haciendo eso a lo largo de la vida va a ser

muy determinante para cómo gestionar ahora,

en una situación de emergencia, como es el COVID, esta elaboración.

-Durante la pandemia, lo que más he sufrido

ha sido estrés.

Estrés porque tienes ganas de salir,

tienes ganas de abrazar a tus familiares y tal,

que soy una persona que enseguida da abrazos

y da besos y tal. Entonces eso lo he echado en falta.

"Las asociaciones de salud mental

han velado por mantener la comunicación entre esos miembros

mediante terapias y actividades a distancia.

En esto la familia también ha sido fundamental."

Mi madre, por ejemplo, me llamaba por teléfono

todos los días tres o cuatro veces al día

para que yo, que vivo solo, me sintiese acompañado y digo:

"Ya que no te puedo ver,

por lo menos que sepas que hay alguien

preocupándose por ti, que oigas una voz distinta y tal".

Yo ya tenía mala relación con los vecinos;

daba golpes al ordenador, por ejemplo;

me peleaba con mi familia, tenía muchas discusiones y tal.

El psiquiatra detectó

que tenía un problema de salud mental:

en este caso, trastorno de personalidad paranoide.

Al principio y tal,

cuando te diagnostican un problema de salud mental,

no gusta.

No gusta porque tienes el miedo al rechazo de la sociedad,

de: "Me van a ver como un bicho raro".

De hecho, creo que hay mucha gente que todavía sigue viendo

a los enfermos mentales como esas películas de "Viernes 13",

que son un tío con una careta

que va con un hacha persiguiendo a los demás y tal.

Y luego no somos así.

Gracias al apoyo psicológico y tal,

me dan esas pautas

y me hacen ver que ciertas reacciones y tal

que he tenido en el pasado

no son las adecuadas.

Se están acelerando muchos episodios tanto de ansiedad

en la población en general como de depresión.

De ansiedad,

por la cantidad de proyectos truncados,

la situación de precariedad.

La situación de precariedad

está provocando muchísimos conflictos.

La depresión yo la podía definir

como un episodio de tristeza continuada,

una falta de deseo.

Para mí, que yo era una persona que siempre decía:

"Necesito seis vidas para hacer lo que quiero",

de repente, no tenía deseo de nada.

Yo quería desde ser realizadora teatral,

hacer Antropología, o sea, escribir un libro, escribir poemas,

y, de repente, se te corta todo,

nada te ilusiona, absolutamente nada.

Y es dificilísimo levantar un deseo o una ilusión.

Este se ha llevado una paliza en toda la pandemia.

La verdad es

que aquí dormía, aquí comía, aquí vivía,

como que de la casa me sobraba el resto;

son este sofá y la tele, me valía.

"Hace 35 años, con la reforma psiquiátrica,

las rejas de los manicomios se abrieron

y a los pacientes se les reconoció por ley

el derecho a recibir una atención adecuada.

Los familiares crearon asociaciones

para mejorar las condiciones de los afectados.

Desde entonces, Ana ha trabajado por visibilizar

y eliminar el estigma sobre la enfermedad mental."

Aprendiendo a convivir,

aprendiendo a distinguir enfermedad de enfermo,

aprendiendo a hablar,

las cosas en las familias mejoran mucho.

Ahora una buena parte de la asociación la dirigen

personas con trastornos mentales graves:

esquizofrenias, trastornos bipolares,

trastornos de personalidad.

Y dirigen ellos.

Como cualquier persona adulta, las personas con trastornos mentales

lo que quieren es una autonomía personal

para sobrevivir.

-El COVID-19 está poniendo mucho sobre la mesa

el tema de la importancia de que la salud mental se integre

en la salud general de la población.

Porque la tristeza, el miedo, la muerte,

la desesperanza, todo eso son emociones intrínsecas

del ser humano, van con él siempre,

y, por tanto, merecen un estatuto

de pleno derecho, igual que otros sufrimientos físicos

del cuerpo.

He sido peón de jardinero,

he sido capataz, cargando las máquinas,

cargando los coches, he sido mozo de varios departamentos

de un centro comercial muy grande de este país y después, conserje,

en fin, siempre he estado

con trabajos físicos y poco cualificados en verdad.

Pero eso me ha llevado a una situación física deplorable

y eso me lleva a andar doblado.

"Detrás de una enfermedad mental,

se esconde con frecuencia una experiencia dolorosa."

He vivido de un año y medio.

que me dejó marcado para siempre, hasta ahora.

Me provocó un trauma el que abusaran sexualmente de mí.

No entendí lo que pasaba.

Y, a partir de los 24,

cuando yo empiezo a salir y empezaba a madurar un poquito,

a esa edad más o menos,

se manifiesta ya más claramente mi malestar,

mi sufrimiento subjetivo, como yo lo llamo también.

Y eso mismo me encierra en una soledad difícil

y trabajosa para mí.

La pandemia lo que nos hace es que yo vuelvo a tener síntomas

y a los más débiles siempre les da caña,

les saca lo más negativo,

porque la pandemia lo que hace es que aísla,

deteriora las relaciones humanas.

Hay aislamiento, hay dolor, emocionalmente se remueven cosas.

Ha habido menos ayuda, más gente con dificultades

y ha quedado, esos meses de confinamiento estricto

y de estado de alarma, mucha gente fuera del sistema.

Yo estaba con síntomas,

como puedes adivinar, en pleno estado de alarma

porque tenía una situación casi de calle,

de exclusión social. Pero tengo dos hermanos

con adicciones y con drogas todavía,

después de convivir con ellos toda mi vida

y aún siguen con esos temas en su mente.

-Pues Dina es experta en adicciones. ¿Sabes que es experta en adicciones?

-Sí. -Aquí cada uno que tenemos

es un experto en algo. -Pero he ofrecido ayuda

a mi hermano, Ana, y no quiere, se encierra, dice:

"Es que tengo miedo a coger el COVID, por la pandemia".

-Es otro problema que he visto,

entre lo mal que está, el poder ir a la Seguridad Social,

que, para que te den hora, solo llamar por teléfono es tremendo

y, por el tema del miedo, digamos que se están dejando,

están dejando la salud como un poco aparte.

-Sobre todo, la salud mental, Ana, lo sabes,

que la salud mental es la más débil de todas las saludes.

-Fue inesperado, nos vimos envuelto en una situación

que no era abarcable, porque fue como un tsunami,

llegó, impactó y no había forma de abordarlo.

Entonces creo que hicimos lo que pudimos con paciencia,

con mucho esfuerzo, físico, psicológico, sobre todo.

Y era el día a día, porque, como tampoco veíamos

ni por ahora vemos fin,

vamos día a día y, cuando acabe, acabó.

"Las unidades de cuidados intensivos

y las plantas COVID

se han convertido en campos de batalla.

Los sanitarios han vivido en primera persona

los estragos que causa esta pandemia.

Vaciaron toda la noche, o sea, vaciaron toda la planta

y la noche la fueron llenando de gente COVID.

Entonces subían los pacientes

de cuatro en cuatro, te dejaban las camas en el pasillo.

Recuerdo que es que no daba tiempo a tú meter el paciente

en la habitación, tomar una tensión,

valorarle, hablarle. Recuerdo que más de uno

llegamos a la cama y se había muerto.

O sea, de llegar y que se había muerto

en el minuto en el que lo habían dejado

en el pasillo para que lo metieras en planta.

De la cantidad de gente que había,

era inabordable.

Luego, de que se muera un paciente

y estar horas en la habitación compartiendo

habitación con otro paciente vivo

y que el mortuorio del hospital estuviera lleno

y no hubiera forma de bajarse el cadáver de ahí.

Y luego la gente sola que te diga:

"Por favor, no quiero que me dejes solo,

quédate conmigo porque tengo mucho miedo".

Y tienes diez pacientes más que atender,

no puedes dedicarle el tiempo que te gustaría.

Por ejemplo, abuelitos que se desorientan

y te confunden con su nieta

o con su hija y te hablan con un cariño

como si fueras parte de su familia

y te haces pasar por quien haga falta porque él

se siente acompañado y querido en ese momento,

pero, jolín, eso me hace sentirme muy triste.

Cuando me pasa algo de eso y me veo con muchas ganas de llorar,

normalmente, si consigo aguantarme las lágrimas,

es hasta que salgo de la habitación.

Luego ya no se puede frenar porque es una emoción tan grande.

Entonces lloras y punto.

Y muchas veces, al final, he terminado llorando

delante de un paciente.

E intento no hacerlo porque, si te ven a ti,

que eres como el responsable,

la persona que está ahí para darle apoyo,

si te ven flaquear, al final...

Hola, ¿qué tal?

"Son enfermeras como ella,

ninguna tenía casi experiencia laboral

y han empezado en el peor momento de la pandemia,

un reto profesional, pero también mental."

Sí, he tenido que ir al psicólogo

y sigo yendo, de hecho, por, sobre todo, la ansiedad.

O sea, me creó un nivel de estrés

y un nivel de miedo irracional.

La gente está muy quemada.

La gente está harta.

Hay gente, muchísimos compañeros, que se ha dado la baja psicológica

y es algo que es totalmente entendible,

porque el nivel de estrés y el nivel de responsabilidad

es que no ceden.

"En hospitales, como este, ha funcionado desde el principio

de la pandemia un servicio de atención psicológica

para los sanitarios.

En las mismas plantas en las que trabajan, en consulta

o en terapias de grupo, los psicólogos han hecho posible

que sus compañeros médicos,

enfermeros, todo el personal del hospital,

pueda desahogar su angustia."

Es que el hospital

se transformó en un hospital COVID.

Aquí llegó a haber, en un hospital de 1000 y pico camas,

1000 y pico camas de enfermos de COVID,

todas las áreas, todo el personal sanitario.

Es decir, se adaptó a un trabajo que no era el habitual

e incluso que no era su especialidad médica.

Gente que estuvo en las ucis trabajando, por ejemplo,

cuando eran enfermeras de pediatría.

¿Sabes el estrés que suponía?

No solo tratar con el miedo a contagiarte,

a luego volver a casa y contagiar a tu familia,

sino el estar en un trabajo que en principio

no es tu especialidad.

Entonces eso, esa situación de sobrecarga,

de estrés, de preocupación,

y luego el calado del sufrimiento del paciente:

solo, aislado, sin la visita de la familia,

sin ese apoyo.

Está siendo duro.

Sí que estamos viendo ahora las secuelas, sobre todo,

de ansiedad, depresión

y bajas de compañeros que ahora mismo están de baja

por cuestiones psicológicas.

Es un señor de 77 años.

Tiene antecedentes, sobre todo, oncológicos,

un cáncer broncogénico

en remisión completa.

El señor viene con un COVID positivo.

Este chico, afectado por el COVID,

está aceptablemente.

Tiene una neumonía.

-No olvidemos

que hasta los soldados de la guerra que estaban

en primera línea solían tener cada X tiempo

un cierto recambio, es decir, que pasaban

de primera línea a retaguardia y viceversa,

cosa que en el personal sanitario

no ocurre porque no hay. Si seguimos así un año más,

no sé cómo vamos a estar.

Pero el coste emocional del sanitario va a ser alto.

Tengo miedo, sí. Tengo miedo a un día caerme

y a no levantarme.

-Tengo miedo a dormirme

y no despertarme.

Tengo miedo a que llamen a mis padres

y les digan: "Oye, su hija está en la uci"

o: "Su hija se ha muerto".

Tengo miedo, sí.

Pero no lo puedo evitar.

"Uno de los problemas añadidos que ha traído esta pandemia es

que la saturación de los servicios médicos

ha dejado en un segundo plano

todo lo que no era COVID."

Que me venga un psiquiatra,

un psicólogo o un nutricionista y me diga

que vamos a tener una sesión "online"

es como: "Vale".

"Genial".

No sé si sabes

que estás hablando con una mentirosa.

Con un mentiroso.

"-¿Estás comiendo? -Sí, claro que estoy comiendo".

"-¿Cuánto pesas? -Ah, pues peso X.

Ah, bueno, pues muy bien, has subido de peso".

Mentira.

Mi diagnóstico es anorexia nerviosa, restrictiva, purgativa.

La psiquiatría se ha olvidado.

Hay muchos menos medios. Plantas enteras se han cerrado.

La salud mental siempre ha sido la última de la fila.

La sanidad privada es un negocio, pero la sanidad pública

no ayuda en nada.

No nos ayuda en nada.

Nos tiene olvidadas.

Y olvidados.

Y el COVID no ha ayudado.

La sociedad lo ve, además, como, pues eso,

que somos unos caprichosos, que lo que queremos es estar flacos.

No, no, es una acumulación

de traumas, de dolores, de sufrimientos,

de haber fallado

tanto a nosotros como a lo mejor a otros.

No controlas el sentirte triste.

El sentirte dolido.

El sentirte culpable de hacerte y hacer daño

a los demás.

¿Qué controlas?

¿Qué puedes controlar? La comida.

Es castigo, es totalmente castigo.

Por eso las autolesiones, por eso las purgas.

Por eso los diuréticos, los laxantes.

Es castigo, es puro y duro castigo.

Quieres desaparecer.

"El concepto de enfermedad mental se ha ampliado mucho.

Hoy se incide en que a lo largo de la vida

cualquiera puede tener un trastorno de este tipo."

Hay personas que se han enfrentado a situaciones

a lo largo de su vida muy adversas.

Entonces, cuando nos enfrentamos a situaciones adversas,

también generamos fortalezas.

Todos tenemos propios recursos para mejorar, para sanar.

Y se ponen en marcha de manera natural.

Como no se puede viajar fuera

y tampoco podemos tener actividades en el ambiente cerrado,

intentamos buscarnos parques que nos permitan hacer actividades

en las cuales las personas puedan trabajar aspectos evolutivos,

trabajar la confianza, la comunicación.

Sobre todo, estar con el otro.

Tienes aquí una "r", se utiliza, Fernando.

Tienes la "r", solo has puesto dos.

Aquí estamos un par de días entre semana.

Y pasamos el rato haciendo juegos de actividad mental.

O juegos de azar también.

Pero bueno, por ejemplo, estamos jugando a esto,

un juego de palabras, de encajar palabras

para puntuar más o menos

entre las personas que somos en la mesa.

Creemos en la recuperación total y parcial de personas.

Por eso trabajamos.

Las investigaciones en este tiempo dicen que hay recuperación.

Cuando yo estudié dos décadas atrás,

se decía que de la enfermedad mental no se recuperaba.

Eras enfermo para siempre.

Ahora con nuevas investigaciones

y lo que estamos logrando, nos damos cuenta que no,

las enfermedades mentales se pueden superar.

Es vivir cada día. Lo emocionante de este trabajo

es que intentamos que sigan viviendo.

Hay que recordar que muchos de estos chicos

también se nos van por cuestiones obvias.

La enfermedad mental tiene que ver con mejorar.

Pero también tiene que ver con ideas suicidas.

Hay mucha gente que también llega a ese nivel.

Venga, sales.

"No poder salir a la calle durante el confinamiento

fue un alivio para los que sienten temor al exterior."

Hola, yo soy Alejandra Domínguez, tengo 23 años.

Yo estaba contenta porque no podía salir a la calle

y entonces, era la excusa perfecta.

Dada mi pequeña agorafobia.

Pero luego, me empezó a entrar una ansiedad muy grande.

De no poder tener terapia, de tener que tragarme todo.

Que bueno, que se me hizo bastante duro.

Y acabé en un ingreso.

"A Álex le gusta escribir, leer, hacer radio.

Forma parte del equipo del programa 'La luciérnaga',

de Radio Almenara."

Me ha servido para abrirme.

Para poder expresar mis sentimientos

a través de una radio.

Para quitarme parte de vergüenza,

y, sobre todo, que nunca lo había sentido,

para sentir aceptación.

Estoy aquí con mi padre, que está conmigo hoy aquí en la radio.

Y, no sé, papá,

¿qué se siente al tener un hijo con problemas de salud mental?

Pues, ¿que qué se siente?

Pues nada.

A principio es preocupante.

Porque como desconoces completamente este mundo,

pues no sabes muy bien qué hacer.

Y entonces, empiezas con los médicos, con los neurólogos.

Y al final, te das cuenta que algo pasa.

Y entonces, pues psicólogos, psiquiatras y demás.

Y ya, poco a poco, te van guiando,

te van haciendo entender un poco todo el tema,

y luego ya simplemente es, pues eso, mucho amor.

Paciencia, y sobre todo, confianza.

Yo tengo mucha confianza en ti.

Estuvo tres años sin decir nada, hasta que ya un día vino,

se sentó después del colegio, llorando dijo que ya no podía más.

Y entonces, habló.

Ella estuvo tres años sufriendo "bullying".

Ella tiene un problema motriz leve en ese momento.

Y entonces, al vieron rápidamente como alguien vulnerable.

Y como es tan buena, pues no le sabía defenderse

de forma agresiva, porque no.

Porque no le sale. Tres años aguantando

humillaciones, risas. Bueno, cosas bastante feas.

Y eso la dejó con una herida abierta enorme.

Y aún estamos pagando esas consecuencias.

El colegio debería ser un espacio seguro

donde ir tranquilo y aprender.

No donde te sientas una selva sin dirección.

Y solitaria contra todo.

Con el "bullying" y con todo esto que le pasaba,

lo que le han destruido absolutamente es la autoestima.

Ya no es que la tenga a cero.

Es que la tiene negativa.

Entonces, no se quiere a sí misma, ha tenido ideas peligrosas.

Ha hecho intentos peligrosos. Gracias a Dios,

con poco éxito, por fortuna.

Y si miramos la tasa de suicidios de los adolescentes,

un rango muy alto es por el colegio.

Aun cuando debería tener rencores y odios,

también me enseña cuál es el camino correcto,

porque vivir con rencor y con odio es un error.

Y ella, desde luego, no lo hace.

Suele hablar poco cuando estamos en un grupo multifamiliar.

Y dijo: "Ayer mi padre me dijo

que me quería mucho, se sentó al lado mío,

y me abrazó, y me sentí mejor que nunca en mi vida".

Y puede parecer una tontería,

pero a mí fue como si me tiraran un chute,

no sé de qué, pero me dejó sonado.

Me dejó... Fue algo maravilloso.

La mejoría está en uno mismo, sobre todo en la calidad humana

de la gente que te ayuda.

Es que lucha mucho, es una persona luchadora.

Se desanima también, como todos.

Porque es humana. Pero recupera el ánimo.

"Según la Organización Mundial de la Salud,

seis de cada diez personas en Europa

presenta apatía y desmotivación a causa de la pandemia."

Esta fatiga pandémica no es otra que una fatiga emocional, ¿no?

Y claro, la fatiga emocional que también surge,

porque claro, hay mucha desesperanza.

Hay mucha desconfianza y también pesimismo.

Uno quiere hacer cosas.

Pero se ve incapaz de hacerlas.

No por un impedimento físico,

sino porque es muy cansado mentalmente hacerlo.

(Teléfono)

Oye, ¿qué tal?

Sí, estaba justo ahora viendo este tema.

A mí me ha afectado mucho el teletrabajo

en el sentido de que me ha aislado mucho de mis amigos.

Y me angustio muchísimo.

Yo era un animal social.

Estaba continuamente relacionándome con amigos,

haciendo deporte; ahora ya no lo tengo.

Jugaba al baloncesto, no he podido practicar deporte

en equipo, el deporte que haces es individual.

Y en ese sentido, sí me ha generado mucha ansiedad.

Y a veces, angustia.

"El confinamiento total le permitió hacer cuadros,

cursos por internet, componer, volver a tocar la guitarra.

Pero ahora se le hace cuesta arriba concentrarse."

A veces me evado, estoy viendo el "zoom" y pienso en otras cosas.

Y odio el teléfono. Cuando termina la jornada laboral,

es cuando empiezan amigos a contactarte,

a mandarte los WhatsApp.

Y es que ya ha llegado un momento que lo pongo en modo avión

porque no lo soporto, me angustia muchísimo.

Después de estar todo el día enganchado,

más tecnología, más contacto.

Me está costando.

Una cosa que me pasa, es que antes,

a las 7:00, 7:30, yo me levantaba como un resorte.

Ahora es que no quiero levantarme.

# Te los voy a quitar, # dímelo, dímelo.

# Dímelo.

Estoy totalmente en un bucle.

Entonces, me levanto, voy a la ducha,

me cepillo, coloco todo,

de repente a las 9:00 en punto estoy mirando la hora.

Me siento a las 9:00 en punto, a las 12:00 hago una parada.

Como a las 14:30, me vuelvo a sentar a las 15:30.

A las 19:00, 19:30 que cierro, salgo a pasear a los perros,

y cuando llego a casa, lo que me provoca, tengo ganas...

Tengo el horario europeo.

Lo que antes no hacía. Ceno a las 19:30, 20:00.

Y a las 21:00, 21:30, me estoy subiendo a dormir.

Y solo quiero que acabe el día.

"Son síntomas de la fatiga pandémica,

que además, provoca que se relajen las normas de seguridad.

Otros, como los miembros de AFAEM-5,

intentan superar con los debates el temor a contagiarse.

Algo tan sencillo como verse en persona,

ha sido liberador para ellos."

Sí hay mucho miedo a contagiarse.

Y se nota en las relaciones humanas.

Tú estás vacunada, tú no, y yo no estoy,

¿y cómo tenemos que empezar a movernos y a relacionarnos?

-Igual que ahora. -Lo digo porque los miedos

pueden ser diferentes.

He visto gente que va con pantalla, dos o tres máscaras,

una barbaridad.

Se nota a la gente más tensa, esto, no sé qué, no sé cuánto.

Que sí, que tienes que tener cuidado.

Pero hay más vida y más cosas a parte del COVID.

Somos diez hermanos; siete chicas y tres chicos.

Claro, atender a tanta familia los padres,

y cuando estás criando un hijo, aparece otro.

Entonces, el apego, que son un mínimo de tres años,

a veces no se forja bien por ese motivo.

A la hora de relacionarse, eran fríos.

Claro, eso se lo traspasa al hijo.

Mi sanación es, digamos, salir al mundo,

que es lo que no... El tema de la esquizofrenia, te mete dentro.

Lo que hay que hacer es lo contrario.

Salir al mundo. Y por eso la pandemia nos sienta tan mal.

Nos aísla y mete dentro.

Hay gente que tiene prejuicios por los problemas de morbo

que salen en la tele.

"Ha matado no sé quién con trastorno mental".

Pero claro, lo que no dicen, que también sale en televisión,

es que la gente normal, entre comillas,

también comete homicidios y mata

más que la gente que tiene un trastorno mental.

Y no lo digo solo mirando estadísticas.

Es cuestión de mirar el telediario de vez en cuando.

Aunque tengas esta enfermedad, digamos,

no es que no puedas hacer vida normal.

Hay cierta discapacidad y limitación en eso.

Pero también hay una sobrecapacidad en otras cosas.

Por ejemplo, hago exposiciones de cuadros.

Llevo unas 15, y en fin.

Y llevo, como digo, 30 años trabajando,

no es que sea ingeniero, pero vamos, un trabajador más.

De barrendero.

Y bueno, haciendo vida normal desde ahí.

La personalidad no es algo estable.

Y eso es para cualquiera.

Cualquiera en cualquier momento de su vida puede declararse

una enfermedad mental.

Por ejemplo, yo qué sé, si vas con tu familia,

tienes un accidente de coche y mueren todos los hijos

y quedas tú solo, pues ahí, aunque haya sido algo externo,

digamos, tu personalidad leve se puede derrumbar.

Y tener un bajón hasta una enfermedad mental.

De eso no está nadie libre.

-Ay, a ver. -Cuando estuvimos en Potes,

Asturias.

-Ah, sí, con Benito, nuestro perro. -Nuestro perro Beni.

Mueve la tierra como para coger algo y se ven los dedos.

Una cosa muy chula.

El sufrimiento es, por lo menos en mi caso,

te vienen muchos pensamientos que tú sabes que no son normales,

y dices: "Jo, ¿y si hago esto? Y este miedo que me entra".

Le das vueltas.

O sea, es como una idea que muchas veces te da, te da,

y sabes que la tienes que parar en seco.

Dices: "Esto, hasta aquí".

Pues, a mí, por ejemplo, me pasa muchas veces

que me viene una cosa, me pongo a hacer otra, y ya se me va.

Lo que te preguntaba antes.

"Además de traumas vividos, a veces la genética

pesa a la hora de desarrollar una enfermedad mental.

No sentirse solo y llevar una vida como la de cualquiera

es básico para seguir adelante.

Los padres son el primer apoyo".

Llama por teléfono.

Reconozco que tengo esta enfermedad, que tengo que estar,

que me tengo que cuidar; eso es una cosa,

que es paso a paso.

Y tiene su trabajo cada día.

Nosotros ya sabes que somos partidarios de no decir:

"Esta persona es esquizofrénica, esta persona es bipolar".

Nosotros procuramos decir:

"Es una persona con un problema de salud mental".

Y entonces, lo generalizamos.

Para no ponerle la etiqueta.

Se lo diagnosticaron a mi hermana.

Y le dijeron que al ser gemelas, al año había 50 % de posibilidades

de que yo pudiera tener la enfermedad.

Yo un día, pasando más o menos ese año,

me empecé a encontrar mal, una noche no dormía.

Y le dije: "Pues, vamos a ver al especialista".

Que nos llevaba a las dos.

Y a partir de ahí, pues el camino.

He tenido la suerte que por lo menos con poca medicación,

una vez que estoy bien, ya está.

Sí, es complicado.

El mayor problema de la salud mental,

es que se sienten sin herramientas, y encima no comprendidas.

Y encima, aisladas.

Uno de los efectos que ha traído esta pandemia,

en este caso, hay uno positivo.

Y he tenido la sensación, sobre todo, en la cercanía,

que las personas en general,

como que comprenden un poco más un trastorno de salud mental.

Cuando digo que he estado en lo más hondo,

quiero decir que he estado muchos meses ingresada

en hospitales psiquiátricos,

he estado muchos meses en mi casa metida en la cama

sin poder levantarme.

Sin levantarme para comer, sin ducharme,

sin hacer absolutamente nada.

Y he intentado suicidarme varias veces.

Por eso, estoy muy comprometida con la lucha

para la prevención del suicidio.

"Desde el 11M, Marta tiene agorafobia.

Siente temor a salir a la calle, y con la pandemia ha empeorado.

Para visibilizar la enfermedad mental,

ha escrito un libro titulado 'El muro de cristal'."

Durante diez años, no le conté a nadie, ni siquiera a mi familia,

lo que había ocurrido el día del atentado y lo que había visto.

Me lo guardé todo para mí.

No fui a terapia, seguí trabajando.

Me refugié en la hiperactividad.

Trabajaba 12 horas al día en una ingeniería.

Y por las noches, como no podía dormir,

porque desde entonces sufro insomnio crónico,

me saqué otra carrera universitaria.

O sea, lo metí todo debajo de la alfombra.

Y por otro trauma que tuve hace cinco años,

cuando mientras estaba dando a luz, mi bebé nació muerto,

y todavía no me he recuperado, ni mi marido ni yo.

Me he acostumbrado a estar en casa.

Y ahora me resulta todavía más difícil

que antes de la pandemia, el salir a la calle.

Cuando salgo a la calle, siento que algo malo me va a pasar.

Que un terrible peligro me acecha.

Y me pongo muy nerviosa.

Me entra la ansiedad, es muy fuerte.

Me quedo sin respiración, se me acelera el corazón.

A mí las estancias en los hospitales psiquiátricos,

en su gran mayoría, me han traumatizado

por cómo me han tratado.

Todavía se siguen utilizando las contenciones,

que es que te atan a la cama, y en ocasiones,

por falta de recursos de personal psiquiátrico,

me han tenido retenida a la cama y atada

durante más de 24 horas.

Me parece totalmente injusto, cruel e inhumano.

Todo esto hay que cambiarlo.

No hay medios ahora mismo en sanidad pública, no hay medios.

Empezando por atención primaria,

que es donde creo que el médico de cabecera,

el más cercano, debería detectar estos primeros síntomas.

Yo he ido a solicitar un psicólogo y me han dicho

que había una lista de espera de seis meses.

Y luego, te atienden en consulta cada dos o tres meses.

Es una atención totalmente ineficaz.

Las enfermedades mentales están muy estigmatizadas.

Entonces, la gente no lo cuenta, no lo comparte.

Y no se lo dice a su médico.

Ni va al psicólogo, ni pone medios.

No hay nada de qué avergonzarse.

Al contrario, es un paso muy valiente

y es una decisión responsable.

Porque es tu autocuidado.

Que se lo cuenten a sus familiares y amigos más íntimos.

Porque su apoyo es fundamental para salir adelante.