Al inicio de la pandemia, nadie reparaba en el efecto que iba a tener una pandemia de este nivel en nuestras vidas como la del coronavirus. Ni siquiera sabíamos lo que nos esperaba. Lo más importante era salvar vidas. A medida que pasaron los meses y que la situación de confinamiento se dilataba en el tiempo, las muertes que sacudían a familias enteras dejando vacíos incomprensibles y las nuevas realidades con restricciones se imponían, empezaron a salir a la luz los primeros indicios de que nuestra salud mental también se resentía.

Uno de estos daños colaterales ha sido el aumento de casos de anorexia y la bulimia, que se han difqasparado durante la pandemia. Son trastornos de alimentación que, en la mayoría de los casos, han nacido de la situación que nos ha acarreado la pandemia de la COVID-19, que estaban ahí latentes y no se habían detectado, y ahora se han hecho patentes.

Es el caso de Alba López, padece anorexia nerviosa desde los 8 año cuando sufrió bullying en el colegio y una parte de su familia la llamaba "gorda". Alba cuanta que ha tenido épocas mejores, pero cualquier evento que pueda alterar su estabilidad emocional la rompe. Ahora con 31 años, la pandemia, ha agudizado su enfermedad: “La sociedad cree que somos unos caprichosos, que lo que queremos es estar flacos y no es así, no, -explica- es una acumulación de traumas, de dolores, de sufrimientos, de haber fallado tanto a nosotros como a los otros". Habla de la anorexia como su "amiga" porque convive con ella, aunque se haya convertido en su enemiga.

En la Asociación Para la Defensa de la Atención a la Anorexia Nerviosa, ADANER, explican que las consultas telefónicas se han multiplicado estos meses. Incluso algunas entidades durante el confinamiento, llegaron a triplicar la atención telefónica o por videoconferencia. Reciben cada día llamadas de padres y madres angustiados que no entienden lo que les está pasando a sus hijos. La mayoría dicen que los han detectado durante el confinamiento, bien porque estos comportamientos estaban ocultos o porque se han desarrollado debido al confinamiento. Algunas situaciones familiares y pasar más tiempo juntos han acabado destapando algunos casos.

La salud mental, la última de la fila

El coronavirus no ha ayudado a detectar muchos de los trastornos y, además, hay muchos menos medios. Muchas áreas que se dedicaban al tratamiento de estas enfermedades se cerraron y las atenciones presenciales pasaron a ser telemáticas, y ha comportado más dificultades en la detección y el seguimiento de este tipo de trastornos. Es lo que denuncian los afectados por trastornos de salud mental quienes aseguran que plantas enteras destinadas a psiquiatría se han cerrado durante la pandemia. “Nos han olvidado”, afirma Alba en el reportaje "Mentes en Pandemia" del programa Crónicas.

"A mí que me venga un psiquiatra o un psicólogo, un nutricionista y me diga que vamos a tener una sesión online. Vale, no sé si sabes que estás hablando con una mentirosa, con un mentiroso. '¿Estás comiendo?' O sí, sí, sí, claro, claro que estoy comiendo, '¿cuánto pesas?' Ah pues peso X. Bueno, pues muy bien, has subido de peso. Mentira", confiesa Alba, quien cuestiona la efectividad de las terapias desde que hacen su seguimiento de manera online.

Alba padece anorexia nerviosa desde los 8 años y ahora con la pandemia se le ha agravado

Según los últimos datos de la Fundación Fita y de la Asociación española para el estudio de estos trastornos de la conducta alimentaria, en España hay unas 400.000 personas, mayoritariamente mujeres, que sufren anorexia nerviosa, bulimia o trastornos por atracón.