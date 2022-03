“Todavía me pregunto por qué sigo siendo enfermera y por qué narices tuve que estudiar esto”. Noelia González, al teléfono, culmina con esta frase su relato de dos años de pandemia “muy, muy duros”. “El cansancio, además de ser físico, también era mental. Quería darle al botón de off, apagarlo todo y retirarme de este episodio de la vida”. Como a tantas otras compañeras, la crisis sanitaria por el COVID-19 ha llevado al límite su salud mental. Ella, que ya se está recuperando, aún hoy rompe a llorar al pensar en quienes, dice, “murieron solos”, pero estaban cogidos de su mano.

El Consejo General de Enfermería lo alertó la semana pasada: casi la mitad de las enfermeras se ha planteado dejarlo y más de ocho de cada diez han visto afectado su bienestar psicológico y emocional. El coronavirus ha sido la “puntilla” para una profesión que ya era “precaria”, por sus condiciones laborales y una falta estructural de personal que llevan años reivindicando.

“Ojalá no venga otra vez una pandemia como la que hemos vivido, porque entonces no sé cómo va a reaccionar el personal sanitario”, advierte Neus Riera, enfermera en Cataluña, que siente que las instituciones les han tratado como a “números reemplazables”. “La sociedad y los centros sanitarios tienen mucha suerte de que nuestro trabajo sea vocacional, pero hasta la vocación tiene un límite”.

“En España esto no es común. Aquí, la psicosis la encuentras por temas de drogas o personas con una genética determinada. No suele haber problemas psicóticos por estrés”, expone.

Pero la misma vida social también podía ser un shock. “Cuando salimos del confinamiento duro, me provocaba muchísima ansiedad pasar por la plaza central de mi barrio, que está rodeada de bares. Me cabreaba ver a la gente dentro, me daban ganas de salir del coche, entrar ahí y gritar. Entonces, hasta modifiqué la ruta que usaba para ir al trabajo”, confiesa la enfermera Noelia González.

El psicólogo José González apunta que ese no saber “qué me voy a encontrar cuando llego cada día al hospital” ha generado más ansiedad en el personal sanitario. “Ha sido la tormenta perfecta”, remacha, sin dejar de lado la “dicotomía” entre el apoyo social que se expresaba con aplausos en los balcones y las condiciones de sus puestos de trabajo. “En las olas posteriores tampoco se ha reforzado el servicio de enfermería”, recuerda el terapeuta.

“Hay profesionales que van cayendo, porque el COVID no se coge solo una vez. Tengo compañeros que ya van por la cuarta. Esto son bajas con las que no contábamos, además de las vacunaciones. Los recursos humanos están rayando los servicios mínimos”, denuncia. “También hemos tenido que reinventarnos día a día, porque cambian los protocolos de la noche a la mañana”.

En opinión de Neus Riera, que pertenece al sindicato Infermeres de Catalunya, “la pandemia no ha hecho más que poner en evidencia el estado crítico de la sanidad” y la escasez de profesionales en la plantilla, lo que explica que la presión no acabara con la primera ola.

La sobreempatía del cuidador

En una sesión de terapia grupal, la enfermera González reparó en que compartía con sus compañeros un sentimiento de culpa por no haber podido hacer lo suficiente. “No te daba tiempo a hacer las cosas como estamos acostumbrados a hacerlas en cuidados intensivos, con todo muy pulcro. Y yo me venía a mi casa derrotada porque pensaba que no había podido cuidar bien de mi paciente, como a mí me gusta. Me sentía fatal”, reconoce, aunque “haberlo puesto en común” con otras enfermeras le está ayudando a superarlo.

El psicólogo José González lo relaciona con “sobreempatía”, característica prototípica de los profesionales de la enfermería, que a veces incluso va más allá del ámbito laboral. “Sería cuando mi empatía se desborda, me fusiono en exceso con la emoción del otro y deja de ser algo útil”, enuncia.

Más allá de un rasgo de quienes tienen una personalidad “cuidadora”, es también un aprendizaje tramposo, según González. “Nos han formado, creo que de manera errónea, para que cuando no podamos más, nos volquemos. El extra de energía que consigo es porque entiendo que la otra persona lo necesita”, afirma, quien apuesta por la “ecpatía” para evitar la fatiga por compasión. Esto es, “cómo manejo mi empatía para que no me desborde, para no quemar el motor”, es “darme cuenta de que no me puedo fusionar con la emoción del otro”.