Marta Arribas es enfermera pediátrica en el Hospital de la Paz. Al comienzo de la pandemia se puso a disposición de sus responsables para que la mandasen allí donde hiciera más falta. Su destino fue Urgencias. Ahora cuenta el miedo que pasaron ella y sus compañeras, la dureza de la adversidad a la que se tuvieron que enfrentar desde el minuto uno de la crisis del coronavirus.

"En la primera ola, el personal de enfermería fue de los más contagiados. Hay muchos daños psicológicos en las enfermeras, sobre todo en las enfermeras de la UCI porque no han descansado. Fue muy duro. Hemos vivido situaciones muy duras. Ha habido muchas bajas por depresión, y también hay agotamiento, desmotivación, ganas de dejar la profesión. Hay mucha gente en tratamiento. El COVID les ha dejado secuelas físicas y psicológicas. Al principio las enfermeras se tuvieron que ir a vivir a hoteles por miedo a contagiar a sus familias, no iban a casa ni veían a sus familiares. Nadie se acostumbra a vivir con la muerte de forma tan descarnada, aunque nuestra profesión esté en contacto con la muerte. Cuando ha pasado lo más duro, las enfermeras nos hemos dado cuenta de lo que hemos tenido que enfrentar", dice Marta.

“Viví con miedo a contagiarme yo y a contagiar a mi familia“

No es la única. "Viví con miedo a contagiarme yo y a contagiar a mi familia", cuenta Monse Santiago, supervisora de enfermería del Hospital La Paz y también escritora. En plena cuarentena del coronavirus tuvo una pesadilla en la que se le aparecieron unos seres infernales que querían destruirlo todo y quiso dejarlo pasmado en su libro Soñé con demonios (Editorial Planeta) "Fue un presagio, por desgracia, de lo que luego se convirtió en realidad", asegura.

05.34 min La lucha del Hospital La Paz contra el coronavirus

Su libro es un testimonio sincero y directo de cómo ha vivido y vive como enfermera la pandemia del coronavirus, del que además se contagió. "Mi historia es una de tantas, pero yo la cuento desde ambos lados de la línea roja. Primero estuve en lado "limpio", ayudando a frenar el ascenso de lo oscuro y sin darme cuenta crucé al lado "sucio", un lugar incierto y temible que afecta de diferente manera al que en él se encuentra", escribe.

2.200 enfermeras muertas por coronavirus En un estudio realizado por el Consejo Internacional de Enfermería (CIE) se alerta que la crisis sanitaria del COVID está provocando un trauma psicológico en las enfermeras del mundo. Según sus datos, en España el 80% de las enfermeras sufre ansiedad. Asimismo la proporción de enfermeras que tiene problemas de salud mental se ha incrementado en un 20% desde el inicio de la pandemia. Según los datos recabados por dicha institución, 2.200 enfermeras han muerto en el mundo a causa del coronavirus. 06.51 min Las enfermeras del centro de salud Bellavista, un año después: ¿Lo peor era la angustia ante lo desconocido¿ - escuchar ahora

Día Internacional de la Enfermería Este miécoles es el Día Internacional de la Enfermería en el que se rinde un homenaje a los enfermeros y enfermeras que realizan este trabajo. Asímismo se rinde tributo a la fundadora de enfermería moderna Florence Nightingale que nació el 12 de mayo de 1820 en Florencia, Italia. Gracias a su trabajo se implantaron métodos estadísticos de servicios sanitarios y epidemológicos. El lema del Día Internacional de la Enfermería 2021 es "Una voz para liderar. Una visión de futuro para la atención de la salud". La jornada de reconocimiento se celebra desde 1974. Este año está centrada en reflexionar sobre la muerte y contagio del personal de enfermería por la COVID, y en ofrecer recursos para gestionar el estrés y el agotamiento laboral que sufren.

Miedo a contagiar a sus familias Miedo hemos sufrido de diferentes formas todos. Pero los profesionales sanitarios en mayor grado y además teníamos miedo contagiar a nuestras familias. Vivíamos lo que ocurría en directo y no por los medios de comunicación. Conocíamos mejor que nadie lo desconocida que era la enfermedad y su tratamiento, el sufrimiento de los pacientes, la angustia de las familias, el desenlace fatal de muchos, la tristeza de los compañeros. Eso psicológicamente daña aunque nos creamos anímicamente estables", asegura Monse Santiago. “Vivíamos lo que ocurría en directo y no por los medios de comunicación“ El personal de enfermería ha sido uno de los que han sufrido más la lucha sanitaria que todavía continúa. Por eso SATSE, el sindicato mayoritario de los enfermeros y enfermeras, reclama más inversión para evitar situaciones graves de desprotección como las que vivieron al inicio de la crisis de la COVID. Este sindicato se suma a la campaña impulsada por la Organización Internacional del Trabajo que, bajo el lema "Anticiparse a las crisis, prepararse y responder", busca fortalecer los sistemas nacionales de salud. “La gente se moría y se sentía muy sola “ Marta Arribas gestionaba en Urgencias del Hospital de La Paz el traslado de los pacientes que el propio centro sanitario no podía asumir. "El 25 de marzo del año pasado había 500 pacientes muy graves en lista de espera que había que derivar a otros hospitales. Sabíamos a qué hora entrábamos pero no a qué hora salíamos. Los paciente se morían. La gente estaba muy sola y no sabían si iban a llegar a su destino", cuenta Marta Arribas.

El 37% cree que no tuvo protección Según los datos de una encuesta realizada por SATSE, el sindicato mayoritario del sector de la enfermería, casi el 37 % de las enfermeros y enfermeras, aseguran que no contaron con la protección necesaria a la hora de cuidar a sus pacientes, con los consiguientes riesgos para su salud y seguridad así como la de sus seres queridos. 01.42 min la COVID-19 declarada enfermedad profesional del personal sanitario y sociosanitario Asimismo un 53 % asegura que no tuvieron mascarillas suficientes, un 47% sostiene que no contaron con batas suficientes, un 43% afirma que no pudieron utilizar pantallas y por último un 38% cree que no accedieron a gafas protectoras. Desde la organización sindical aseguran que esta situación de desprotección generalizada llevó a España a encabezar el ranking mundial de personal sanitario contagiado y afectó especialmente al colectivo de enfermería ya que tiene mayor contacto y cercanía con los pacientes. Los profesionales de sanidad superan los 110.000 contagiados de COVID-19 durante la pandemia. Por esa razón, de cara a garantizar que el conjunto de trabajadores sanitarios cuente con la seguridad necesaria para realizar su trabajo, no solo en situaciones excepcionales de crisis sanitaria, los sindicatos del sector insisten en la necesidad de aumentar los recursos destinados a la prevención y protección de los profesionales ante los riesgos biológicos, químicos, físicos y psicosociales.