La reina Letizia ha valorado este martes los avances en salud mental desde el movimiento asociativo, pero ha alertado sobre la falta de psicólogos y psiquiatras. "Algunas cifras son tozudas", España tiene solo seis psicólogos clínicos y once psiquiatras por cada 100.000 habitantes, porcentajes muy por debajo de las medias europeas, ha dicho al inaugurar en Madrid el congreso de la Confederación de Salud Mental, donde ha advertido que aunque "hablar de salud mental ha dejado de ser algo raro e incómodo", aún queda "muchísimo que hacer".

La reina se ha referido a la cifra de psicólogos clínicos en España, "tres veces menos que la media europea" y la de psiquiatras, "cinco veces menos que en Suiza, y menos de la mitad que en Francia, Alemania o Países Bajos".

En el XXII Congreso de la Confederación de Salud Mental, la reina ha apelado a la prevención y la educación temprana en salud, como herramientas que permiten gestionar las emociones, "afrontar la adversidad o las experiencias traumáticas y no desarrollar una patología mental".

"Todos necesitamos ser conscientes de nuestras vulnerabilidades"

"No hay salud sin salud mental. Todos necesitamos en algún momento ser conscientes de nuestras vulnerabilidades, de expresar un 'no puedo' o un 'no sé', de admitir que estamos desbordados", ha señalado.

En la intervención inaugural, la reina ha dejado claro que la salud mental "no puede ser una moda" y se ha referido al último estudio de la Confederación de Salud Mental España poniendo el foco en dos datos: el 40% de la población cree que su salud mental no es buena y los españoles ponen un 4,5 sobre 5 a la importancia de la salud mental sobre su bienestar general.

"Recomiendo la lectura atenta de este estudio" ha dicho la reina, que ha insistido en que la salud mental "no tiene sólo un carácter sanitario".

Se trata, ha dicho en su discurso, de "una proyección de vida, de condiciones de trabajo dignas, de oportunidades laborales, de educación e integración, de evitar estigmas, de información rigurosa en los medios de comunicación, de leyes de dependencia y de protección a los cuidadores".