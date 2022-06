De cinco a ocho minutos. Ese es el tiempo que un médico de familia suele tener por consulta en gran parte de los centros de salud en España. En menos de lo que duran algunas conversaciones de pasillo, la atención primaria afronta el diagnóstico de todo tipo de patologías. Algo que quema y sobrecarga a los profesionales, pero que, además, puede perjudicar gravemente a los pacientes. Y la presión del cronómetro, opina el coordinador de Salud Mental de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (Semg), Antonio Torres, se nota especialmente en la salud mental. "La falta de tiempo está costando vidas y mucho sufrimiento", insiste a RTVE.es.

La atención primaria es el primer eslabón del sistema sanitario. Estos profesionales son los primeros a los que acude la mayoría de los pacientes antes de ser derivados a los distintos especialistas y con los que más confianza suelen tener. La cercanía hace que su función sea crucial y que su posición sea la mejor "para diagnosticar los problemas de salud mental más frecuentes", opina el coordinador del Grupo de Trabajo de Salud Mental de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen), Vicente Gasull.

Pero en la detección de un trastorno psicológico suele hacer falta algo más que la confianza. "Por eso es una pena que tengamos tanto déficit de tiempo", apunta. Como recuerdan los expertos, el estigma y el desconocimiento, aunque cada vez menores, suponen que muchas veces se somaticen este tipo de dificultades. La clave, entonces, está en observar los pequeños detalles. Pero en cinco minutos, resulta una tarea más que complicada.

"Y al final llega la desgracia del suicidio", ejemplifica. Ambos profesionales, sin embargo, reconocen también que el aumento de los problemas de salud mental ha hecho que la sobrecarga afecte igualmente a los psicólogos de la Seguridad Social. La frecuencia de las citas se puede contar por meses, y la duración de las mismas no tiende a llegar a una hora.

Los médicos de familia tienen de su lado normalmente un conocimiento previo de la vida y personalidad del paciente. Llevan años atendiéndolos y son capaces de observar cambios en el tono de la voz o en la manera de actuar , así como en su lenguaje corporal. Cualquier cosa puede ser una señal de que algo no anda bien. Pero no siempre la saturada atención primaria es capaz de percatarse de esos detalles. "Estoy convencido de que hay casos que se nos están escapando", alerta Torres.

Según este médico de familia, actualmente uno de cada cuatro pacientes presenta problemas relacionados con la salud mental . "Y luego están quienes no lo cuentan en consulta porque no lo identifican como tal", afirma, para añadir: "Aquellos que inconscientemente los somatizan y los sufren, por ejemplo, en forma de cambios digestivos, dolor, falta de energía o caída del cabello". Los expertos, en estos casos, deben fijarse más allá de las palabras.

"En un porcentaje muy amplio de casos, la desgracia del suicidio sería totalmente prevenible y abordable", opina Gasull. Los pacientes casi siempre advierten de la tentativa a sus médicos o familiares, pero a veces lo hacen a través de sutiles comentarios que pueden pasar desapercibidos. De hecho, aproximadamente un 15% de quienes mueren por suicidio no tienen un diagnóstico , es decir, sus problemas mentales no fueron detectados por el sistema sanitario. "Afortunadamente, paramos más que se nos escapan, pero sí, sucede", explica, por su parte, Torres.

"Con suerte consigo una cita al mes": la sobrecarga llega también a los psicólogos

La falta de tiempo dificulta la detección precoz de los trastornos psicológicos en la atención primaria, el principal eslabón de la salud mental, pero los propios profesionales especializados a los que se derivan los pacientes también están desbordados. Marta (nombre ficticio), por ejemplo, tiene 24 años y lleva desde los 13 años acudiendo interrumpidamente a psicólogos de la seguridad social. Tiene ansiedad, agorafobia y depresión. "Y con suerte consigo una cita al mes", cuenta a RTVE.es.

Para Marta, lo normal es tener que esperar hasta dos meses para una visita. Una realidad que confirma el portavoz de Asociación Nacional de Psicólogos y Residentes, Javier Prado: "El estándar puede ser tranquilamente cuatro semanas". No obstante, el tiempo de espera es incluso mayor cuando se trata de la primera consulta tras la derivación del médico de familia. Entonces, se habla de dos, tres o incluso cuatro meses.

Las citas psicológicas, aparte de ser mensuales, no suelen alcanzar la hora de duración. La joven ha llegado incluso a tener conversaciones con su profesional de menos de 30 minutos en las que narra no haberse sentido "escuchada". Algunos días ha salido de la consulta completamente destrozada, dice, pero sabe que el problema es que "no dan a basto" y no la falta real de empatía. "Lo que pasa es que están tratando con personas vulnerables, y esa desatención puede hacer mucho daño", reivindica.

Lo ideal sería que los pacientes asistiesen a consulta una vez por semana, aunque también sería razonable cada 15 días, apunta Prado. Lo contrario puede causar muchos perjuicios. "Imagina si tuvieses cáncer y te aplicásemos la quimioterapia en ciclos demasiado espaciados", compara. Sin embargo, es consciente de que el resto de médicos tampoco tienen las mejores condiciones. Así es la dinámica general del sistema sanitario, opina, una peligrosa "sobrecarga laboral" que quema a los responsables de salvar vidas.