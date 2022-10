Estómago revuelto, sudor en las manos, tensión muscular, corazón acelerado… Son señales que muchos relacionan y sufren con el nerviosismo o el estrés, pero que, para otros, suponen síntomas indescifrables que pasan desapercibidos o se confunden con enfermedades. "Hay personas que no pueden reconocer ni expresar sus emociones, son incapaces de distinguir lo que sienten", y dicho trastorno recibe el nombre de alexitimia, explica la psicóloga Ofelia Cendón.

"Yo prefiero hablar de la alexitimia como una dificultad", apunta por su parte la coordinadora de la Asociación Nacional de Psicólogos en Acción de España, Lydia Padilla. Para ella, se produce cuando los seres humanos presentan una falta de recursos para afrontar ciertas situaciones. "Es un mecanismo de protección de nuestro organismo", que ni sabe ni le han enseñado a gestionar el malestar y entra "en modo supervivencia".

La definición de Padilla se corresponde con lo que la Sociedad Española de Neurología (SEN) denomina "alexitimia secundaria" y que suele estar provocada por eventos traumáticos o por un desorden en el aprendizaje emocional. Al carecer de las herramientas para enfrentarlos, los sentimientos acaban soterrados y muchos pacientes llegan a somatizarlos. Así, pueden desencadenar incluso depresión, advierte Cendón.

Sin embargo, las expertas coinciden en que hay salida para la alexitimia, y pasa por la educación en inteligencia emocional. "Lo primero es ayudarles a distinguir y poner nombre a sus sentimientos", explica la terapeuta de Awen Montserrat Fernández, "para luego enseñarles a gestionarlos". Un proceso largo e individual, pero posible.

La peligrosa somatización de las emociones

"No son personas frías, sienten, pero no son capaces de reconocerlo", y por eso mismo, aunque no se den cuenta, los individuos con alexitimia tienden a somatizar, aclara Cendón. Esto significa que sus cuerpos expresan mediante molestias físicas la angustia emocional que no pueden liberar al no disponer de las herramientas para identificarla y trabajarla.

A largo plazo, el estrés y la ansiedad subyacente de las personas alexitímicas pueden llegar a ser de tal magnitud que contribuyan a provocar temblores, dolores, trastornos alimentarios, depresión, trastornos del sistema digestivo, enfermedades cardiovasculares o estrés postraumático, entre otros efectos señalados por las psicólogas.

De hecho, el concepto de alexitimia surgió en 1973 de la mano del doctor Peter Sifneos para describir un grupo de síntomas observados en pacientes con enfermedades psicosomáticas, aquellas que se manifiestan a nivel físico, pero cuyo origen se encuentra en el psicológico. Las cefaleas, el colón irritable, la fatiga crónica o el insomnio podrían encuadrarse en ellas.