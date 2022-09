Luis Díaz intentó suicidarse a los 24 años, cuando sintió que las heridas le pesaban demasiado. Por aquel entonces ya había sufrido más de una década de acoso escolar extremo que derivó en abuso sexual, truncó su futuro y le provocó disociación, agorafobia, fobia social y trastorno de estrés postraumático. "Solo conocía todo lo malo de la vida", por eso, pensó que la única salida era desaparecer: Pero no era cierto. Tuvo la fortuna de sobrevivir y ahora sabe la importancia de conservar la esperanza: "Soy la prueba de que puedes llegar a sentirte contento con tu vida", asegura, "el dolor se puede superar".

“Hay que confiar en que va a pasar y hacer todo lo que esté es nuestras manos“

"En ese momento no eres capaz de verlo, piensas que lo que sea que te esté pasando no va a terminar nunca y no es así", añade la periodista María de Quesada. También ella creyó en su adolescencia que no había otra alternativa a su aflicción que la del suicidio. Ahora mira atrás y se le queda "pequeño" el sufrimiento en comparación con la gran cantidad de "experiencias de colores" que ha tenido hasta sus 42 años. "Hay que confiar en que va a pasar y hacer todo lo que esté es nuestras manos", porque, aunque la visión en túnel que caracteriza a las ideaciones suicidas sea terriblemente cegadora, la vida merece la pena.

Dejar atrás la idea de encontrarse en un túnel sin salida es un camino complicado y largo, reconoce la psicóloga de emergencias Mercedes Cavanillas. El proceso, además, debe ser individualizado, contar con la ayuda de un profesional y no significa que las ideaciones suicidas no regresen, sino que se esté más preparado para no caer otra vez en el callejón. "Lo importante es tener las herramientas para gestionarnos cuando vuelva a aparecer", y eso es más que posible.

En España se dan 80.000 intentos de suicidio al año Cada día, el Observatorio del Suicidio en España estima que 11 personas mueren por suicidio. Una cifra preocupante que hizo que en 2020 perdieran la vida 3.941 españoles, pero a la que, además, hay que sumarle las tentativas y la ideación suicida. La primera es el factor individual de riesgo más crucial para una muerte futura por suicidio y, según cálculos de la OMS, existirían unos 20 intentos por cada suicidio. 18.17 min Las Mañanas de RNE - En España se suicidan al día una media de 11 personas - Escuchar ahora Por su parte, la ideación podría afectar a lo largo de la vida a entre el 5% y el 10% de la población de nuestro país, apunta la Fundación Española para la Prevención del Suicidio. Eso significa que en un año podrían producirse en torno a 80.000 intentos de suicidio y que entre dos y cuatro millones de personas experimentan ideación suicida a lo largo de su vida. Son datos que constatan tanto el III Barómetro Juvenil 2021, pues observó que el 44,3 % de los jóvenes ha tenido ideas suicidas "alguna vez" en el último año, como las consultas en el teléfono de ANAR por conducta suicida, que se han multiplicado casi por 20 en la última década. También ofrece cifras preocupantes la nueva línea de atención a la conducta suicida (024), que desde el 10 de mayo ha atendido 585 suicidios en curso.

La desesperanza, un factor común en la ideación suicida La conducta suicida es multifactorial y tiene mucho que ver con lo social, alerta el formador de la Associació per la Prevenció del Suïcidi i Atenció al Supervivent (Apsas) Joan Roa. El maltrato, el abuso sexual, el acoso escolar y trastornos como la depresión o los relacionados con la alimentación pueden aumentar la probabilidad de cometer un intento de suicidio. No obstante, sí suele haber un sentimiento común: la desesperanza ante el intenso nivel de sufrimiento por el que se está pasando. 90 minutos, el tiempo que pasa entre que alguien decide suicidarse y lo hace: "Hay una última petición de ayuda" ANDREA VOINESCU "La desesperanza es como una especie de gafas con las que solo ven una visión muy negativa de ellos mismos, de su entorno y del futuro", añade Roa. "Eso es lo que conduce a pensar que la situación que están viviendo no mejorará, sino que empeorará y que nadie los puede ayudar", entonces, el suicidio se plantea falsamente como la única salida. Algo que también ve a menudo en consulta la psicóloga Mercedes Cavanillas. "Lo pasan francamente mal y eso no les permite ver más allá", cuenta a RTVE.es. Por eso, aunque el proceso de recuperación de la ideación suicida o de un intento es diferente según el caso y su gravedad, los expertos señalan la importancia de potenciar las herramientas para lidiar con su sufrimiento. "Se puede aprender a darse cuenta de las crisis, de cuando viene el nubarrón, y entender que hay otras alternativas que son menos permanentes", explica Cavanillas. De hecho, la mayoría de las personas que buscan ayuda son capaces de llegar hasta este punto: "Una de las cosas más bonitas es cuando se dan cuenta de cómo les cegaba el dolor y se alegran de haber pedido ayuda". En muchas ocasiones, además, escuchar testimonios de sobrevivientes del suicidio y cómo han cambiado sus vidas puede suponer un antes y un después durante la recuperación.