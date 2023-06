Martínez Patiño, experta del COI: "No puede ser que en el deporte estemos volviendo a los años 60"

María José Martínez Patiño ha vivido en sus carnes las consecuencias de decisiones equivocadas. Fue apartada del atletismo profesional al presentar un cromosoma masculino, después se demostró que nunca tuvo ventaja deportiva porque su cuerpo no asimilaba la testosterona.

Sufría una alteración cromosómica era un caso de intersexualidad o DSD. Ahora como miembro de la Comisión Médico Científica del Comité Olímpico Internacional aporta su experiencia y conocimientos para que no vuelvan a repetirse errores como el suyo.

Pregunta: Casos como el de la nadadora norteamericana Lia Thomas ha abierto el debate sobre la participación de atletas transexuales y su supuesta ventaja física. ¿Existe realmente esa ventaja física?

“Lia Thomas ha perjudicado mucho todo el camino que se había realizado para la total integración“

Respuesta: El caso de Lia Thomas ha perjudicado mucho todo el camino que se había realizado para la total integración. Tenemos que pensar que es muy complicado entender que una deportista que hasta hace dos días había participado en pruebas masculinas de la noche a la mañana, a causa de una normativa, pueda participar en el deporte femenino. Entonces, realmente tenemos que pensar en las mujeres nadadoras que les cuesta muchísimo bajar una décima, bajar un segundo, los duros entrenamientos. Tenemos que pensar en las deportistas 'trans' que quieren y tienen derecho a poder participar, como también en las mujeres que desde hace años les ha costado muchísimo incluirse de pleno derecho en la alta competición.

P: Por ejemplo, en una carrera internacional de vallas, ¿una mujer 'trans' tendría ventaja?

R: Por supuesto que tendría todas las ventajas del mundo y más. Primero, por la altura de las vallas. Segundo, por la distancia que hay entre vallas. Tercero, porque los hombres corren 110 metros vallas y las mujeres 100 metros vallas.

“Pensamos que bajando los niveles hormonales ya hemos resuelto el problema y no es así“

El trabajo técnico es muy parecido al de las mujeres, pero requiere un esfuerzo muscular y una capacidad del tobillo. Un trabajo mucho más elaborado en hombres, porque tiene que superar una valla mucho más alta que la mujer. Aunque todos pensamos que bajando los niveles hormonales ya hemos resuelto el problema, no es así.

El deporte de alta competición tiene unos requerimientos y un entrenamiento tan metódico y tan intenso que eso, indudablemente, deja huella. Lo que llamamos "memoria muscular", y eso no se quita de un día para otro. Es más, queda fijado en la musculatura, queda fijado en el cerebro.Tú te has aprovechado de unos niveles hormonales que has utilizado durante muchos años. Todo aquello que sea previo a la pubertad, bienvenido sea, pero posteriormente no, debemos negarlo.

Estudiando las marcas de atletas internacionales.

“Hay demasiado temor a qué es lo que ocurre si hay una integración de los deportistas 'trans'“

Debemos analizar caso por caso, y es una máxima que tenemos a gala en el Comité Olímpico Internacional. El comité de expertos no puede decir 'no' de manera taxativa. Así como no se puede decir 'sí' a todo. Tenemos que analizar cada uno de los casos, y más en un deporte de tanta complejidad como es el atletismo. Yo creo que hay demasiado temor a qué es lo que ocurre si hay una integración de los deportistas 'trans'. Tenemos que analizar con coherencia, con respeto y siempre desde la ciencia.

Decisión de la Federación de Natación P: ¿Qué opinas sobre la decisión adoptada por la Federación Internacional de Natación (FINA)? “Va en contra de integración, de la inclusión, de permitir la diversidad “ R: A mí me ha sorprendido un poco la normativa y la decisión que ha tomado la Federación Internacional de Natación, que ha cerrado las puertas, no solamente a las deportistas 'trans', sino también en los casos de intersexualidad. Ha dejado las puertas prácticamente cerradas y ninguna posibilidad. Eso va en contra un poco de la hoja de ruta que ha diseñado el Comité Olímpico Internacional. Va en contra de integración, de la inclusión, de permitir la diversidad que está dentro de la propia Carta olímpica del deporte. La visibilización del colectivo LGTBI en el deporte de alto nivel Lab RTVE.es P: ¿Podría reproducirse una polémica similar a la de Lia Thomas en España? R: Yo en este momento en España no lo veo, no veo una deportista de nivel, aunque Lia Thomas no era una deportista de nivel internacional. Pero luego, al hacer la transición, sí se ha convertido en un referente en su propio país. Yo en este momento no lo veo. No lo veo en mi deporte, y no lo veo en deportes próximos. P: ¿Qué opina de aquellos que apuntan a que la participación de mujeres 'trans' en el deporte puede suponer el fin del deporte femenino? R: Bueno, todos aquellos que están diciendo que el deporte femenino se puede perder, o puede estar de alguna manera en peligro... Vamos a ver, yo creo que muy poco firme sería el deporte femenino, no solamente en España, sino a nivel mundial. “La solidez del deporte femenino es clara porque nos ha costado muchísimo estar donde estamos“ La solidez del deporte femenino es claro y sólido porque nos ha costado muchísimo estar donde estamos. Lo que tenemos que hacer es que el deporte femenino tiene que tener la generosidad para poder acoger con total legalidad los casos de deportistas 'trans', siempre y cuando cumplan una serie de parámetros. Y esos parámetros los va a marcar cada deporte y cada federación internacional. P: El Comité Olímpico Internacional ha trasladado a cada Federación la responsabilidad de decidir las condiciones en las que pueden o no participar deportistas 'trans'. ¿Qué opinas al respecto? R: Bueno, realmente lo que ha hecho el Comité Olímpico Internacional es diseñar una hoja de ruta para las federaciones internacionales basada en la inclusión del deporte, de intentar que tanto los casos de mujeres y hombres 'trans' puedan competir también los casos intersexualidad, que ha sido un tema debatido durante décadas. Por lo tanto, yo considero que, dada la variedad que hay de federaciones internacionales, es muy complicado tener una normativa bajo un paraguas donde todo el mundo se sienta confortable. P: ¿Podemos decir que el Comité Olímpico Internacional se ha lavado las manos? “Las federaciones internacionales son soberanas para decidir quién puede o no participar“ R: Lo que puede hacer el Comité Olímpico Internacional llega hasta donde llega. Realmente el poder dentro del propio movimiento olímpico y dentro de unos Juegos Olímpicos, lo tienen las federaciones internacionales. Ellas son soberanas para decidir quién puede o no participar. El Comité Olímpico Internacional debe ser un juez neutral, debe ser un mediador entre las distintas federaciones para que esa participación sea de pleno derecho. No puede ser que se hayan tomado iniciativas hace más de dos décadas para integrar a las deportistas 'trans', que se cambiase la normativa de casos de diversidad sexual en el deporte para que puedan participar y, de repente, volvamos al comienzo, a los años 60, a los años 70. Eso es una involución y el deporte no puede permitirse ese retroceso, esa marcha atrás. Acreditaciones de María José Martínez Patiño. EN PORTADA