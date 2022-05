El mundo del deporte, territorio hostil para muchas personas del colectivo LGTBI

Coincidiendo con el Día Mundial contra la LGTBIfobia, el Ayuntamiento de Burlada ha organizado una sesión informativa en la que han colaborado diversos activistas del colectivo LGTBI. Entre ellos, el periodista David Guerrero. Activista LGTBI+ desde hace más de diez años y deportista, fue uno de los impulsores del primer club de rugby inclusivo en España, el Madrid Titanes.

"Si una mujer es buena en un deporte masculinizado directamente se le tilda de lesbiana. Si un chico es bueno en un deporte feminizado como gimnasia rítmica o natación es que es gay", ironiza David Guerrero, a quien un jugador del equipo contrario en un partido de rugby le dijo que "para ser gay, no jugaba nada mal". Este comentario le llevo a recapacitar sobre el tema y terminó escribiendo 'Corres Como Una Chica', un libro en el que se recogen todas estas impresiones y reflexiones anteriormente mencionadas. "Mi orientación sexual, a quien yo quiero, por quien yo reflejo mi deseo no marca mi valía a la hora de hacer deporte", exclama Guerrero.

Otra de las participantes en la charla ha sido Sara Peláez, árbitra profesional de baloncesto y activista LGTBI+. En sus más de 10 años de trayectoria, Peláez ha escuchado de todo desde la cancha. "Se dice mucho que el insulto va en el sueldo, que el hecho de que te menosprecien, te metan presión y te minusvaloren va en el precio del partido. Creo que esto es un error transmitirlo y por supuesto no estoy de acuerdo. Debemos evitar la violencia verbal, sobre todo intentar que no se herede generación tras generación", comenta preocupada.

En España, el deporte que practica el 96% de la población se ve influído por el deporte por el que practica el 4%: el deporte de élite, de competición. Algo que también se ve afectado por la actitud, el comportamiento que contagia este último a quienes entrenan y participan en deportes por placer. Esta discriminación afecta también a muchas familias de menores transexuales, que reclaman ayuda ante la negativa de que sus hijos e hijas puedan competir en la categoría correspondiente acorde a su género sentido. Ante esta situación, algunos clubes y federaciones alegan ventaja competitiva.

Desde el comité organizador del mundial han lanzado una advertencia a todas las personas del colectivo LGTBI que quieran acudir al evento que podrán hacerlo, siempre y cuando no hagan muestras de afectividad en público. El mundo del fútbol, dice Guerrero, "es por desgracia el peor ecosistema para que las diversidades puedan convivir libremente y disfrutar del deporte. Queda mucho por avanzar".

El deporte está cargado de estereotipos de género y la sexualización de las disciplinas deportivas es evidente según la disciplina. Los ganadores de la liga masculina ganan más de 20 millones y en el caso de la liga femenina, quienes ganan se llevan en torno a 1.300 euros. Las reglas son las mismas pero no los ingresos. Según la última lista Forbes, la diferencia de ingresos entre el mejor pagado y la mejor pagada es nada menos que de 58 millones de euros.

La falta de referentes LGTBI en el mundo del deporte, un grave problema

“"Ya era hora de que me conocieran de verdad. Estaba harto de mentir"“

Desde el colectivo lamentan la falta de personas referentes en el mundo del deporte que puedan servir de ejemplo especialmente para que la juventud pueda dar pasos adelante en este sentido. Recientemente el jugador inglés de solo 17 años, Jake Daniels, habló públicamente sobre su sexualidad no normativa en una entrevista. El delantero del Blackpool confesó: "Ya era hora de que me conocieran de verdad. Estaba harto de mentir". Se trata del primer caso de un futbolista en activo que se declara gay en Europa en los últimos 30 años desde Justin Fashanu, quien al no poder aguantar la presión de la opinión pública terminó suicidándose.