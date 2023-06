En Portada - Géneros en juego - Documentales en RTVE

Documental sobre los deportistas transgénero. Un equipo del programa ha estado con deportistas y expertos que dan algunas claves y analizan las posibles ventajas o la influencia de los tratamientos hormonales. En nuestro país podría ocurrir que deportistas de elite no puedan participar en competiciones internacionales porque las federaciones son las que deciden.

¿Cómo es el deporte para aquellas personas cuyo cuerpo es hoy muy diferente al que tuvieron durante su niñez o su adolescencia? ¿Qué obstáculos supone hacer deporte cuando se es transexual? ¿Existe ventaja o no?

Las respuestas las encontramos en deportistas transgénero del mundo del fútbol, el boxeo, el voleibol o el rugby. Endocrinos y expertos que asesoran al Comité Olímpico Internacional, como la exatleta española, María José Martínez Patiño. En la actualidad es miembro del panel de expertos de la Comisión Médico-Científica del COI y no esconde su sorpresa tras la decisión de algunas federaciones internacionales de prohibir la participación de mujeres trans.

La ex atleta también explica cómo fue injustamente apartada de la competición al tener un cromosoma masculino en los años 80, lo que se conoce como intersexualidad o diferencias de desarrollo sexual, algo que afecta al 1,5% de la población mundial. Tras demostrar que no tuvo ventaja deportiva de ningún tipo, pudo volver a competir.

En España, la ley trans ha llegado también al deporte, haciendo posible que los deportistas transexuales puedan competir de acuerdo a su identidad de género, aunque en competiciones internacionales siempre prevalecerá la normativa de las federaciones. Un riesgo que genera incertidumbre e impotencia en deportistas que ven, como sus opciones, siguen estando limitadas por normas, unas más integradoras que otras, que entran en colisión.