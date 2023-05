En Andalucía, los ganaderos han tirado miles de litros de leche a modo de protesta. Denuncian que la empresa láctea Puleva -filial del grupo francés Lactalis- ha dejado de recoger la producción para presionarles y que acepten una rebaja de 9 céntimos por litro. Según la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), la multinacional ha dejado de recibir más de medio millón de litros de leche en dos días procedentes de 160 explotaciones lácteas.

Mientras que muchos ganaderos defienden que esa depreciación no es viable y no cubren sus costes, la compañía pone en el foco la inflación, se muestra abierta a negociar y espera llegar a un acuerdo.

Defienden que es un problema que afecta a todos los ganaderos por igual

"Sabiendo que si nos bajan 9 céntimos, los costes de producción que tenemos en la mesa serían inviables, hemos decidido que no firmamos. Y la industria no viene a recoger la leche", explica a RTVE José Luis de la Rosa, de COAG Andalucía. "Estamos todos con el mismo problema, independientemente de que estemos o no en cooperativas", explica otro ganadero, destacando que "imponen un mismo precio para todos igual".

En Puleva no creen que estén echando a perder la leche y dicen estar abiertos a negociar. "Estoy absolutamente convencido de que, como siempre, llegaremos a un acuerdo, pero debe ser razonable y que permita mitigar de forma importante la inflación que hemos sufrido en 2022", defiende Ignacio Elola, consejero delegado de la multinacional.

No obstante, desde COAG señalan que esta es una crisis cronificada. Según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en 2014 se registraron 17.710 ganaderos que entregaban leche y en 2023, la cifra era de 10.523 profesionales.

05.11 min La crisis de la leche: España pierde vacas lecheras por los altos costes y el descenso de beneficios

De hecho, la crisis del sector lácteo viene de lejos y sus protestas han estado centradas en el hecho de producir por debajo de costes. Esto se vio agravado a raíz de la guerra de Ucrania, que elevó la inflación y los precios de la energía y de diversos cereales y piensos, además de alterar las cadenas de suministro mundiales. En abril de 2022, un grupo de ganaderos navarros protestaron frente a un supermercado en un contexto en el que el precio de la leche había subido un céntimo en 20 años, mientras los costes de producción se estaban multiplicando por el conflicto entre Rusia y Ucrania. En este contexto, ganaderos andaluces ya advertían que estaban desapareciendo explotaciones y que el número de profesionales estaba bajando por el aumento de costes.

Desde entonces, el sector reclama ayudas para el campo con el fin de combatir el incremento de precios por la inflación y, además, los estragos de la sequía.