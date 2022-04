"Regalamos la leche porque los supermercados las regalan"

Un grupo de ganaderos navarros han protestado esta mañana frente a un supermercado de Pamplona para protestar por los bajos precios de la leche que apenas han subido un céntimo en 20 años mientras los costes de producción se multiplican. “Los costes de producción se multiplican, piensos, luz, combustible, y el precio de la leche y sus derivados, pero sobre todo de la leche, apenas sube”, cuenta un ganadero que prefiere no decir su nombre.

Los costes suben, la leche no

En dos décadas, el precio del litro de leche apenas ha subido 1’5 céntimos. El pienso, por ejemplo, es un 42% más caro que entonces tras el último repunte por la guerra en Ucrania. “Los supermercados usan la leche de reclamo y tiran sus precios para ello condenando a muchas familias a la pobreza”, señala el mismo ganadero.

“Tienen que subir los precios de la leche ya“

“Los hipermercados y grandes superficies saben que al precio que están vendiendo la leche, sobre todo las marcas blancas, no hay futuro, no hay vida, no hay presente. Hay gente que está pidiendo dinero a los bancos para alimentar a los animales”, señala el portavoz de los ganaderos concentrados esta mañana en Pamplona. “Tienen que subir los precios de la leche y de sus derivados, pero ya”, sentencia.